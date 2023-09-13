Опубликовано: 20:56, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проникновение группы диверсантов из Ханкенди удалось предотвратить ВС Азербайджана. Один из сепаратистов был ранен.

Минобороны Азербайджана сообщило о попытке диверсии, совершенной армянскими НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В ведомстве пояснили, что сегодня вечером, примерно в 19:00 по местному времени (около 18:00 мск) группа диверсантов пыталась совершить террористически-диверсионную операцию.

В частности, боевики предприняли попытку попасть в район, где расположены азербайджанские подразделения. Для этого они выбрали промежутки между боевыми позициями у населенного пункта Мерджимек, находящегося в Кельбаджарском районе.

"Провокацию удалось предотвратить благодаря бдительности наших военнослужащих, несущих боевое дежурство. Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один член был ранен"