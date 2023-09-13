РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджанские военные не пустили армянских диверсантов в Кельбаджарский район

Азербайджанские военные не пустили армянских диверсантов в Кельбаджарский район
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Проникновение группы диверсантов из Ханкенди удалось предотвратить ВС Азербайджана. Один из сепаратистов был ранен.

Минобороны Азербайджана сообщило о попытке диверсии, совершенной армянскими НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В ведомстве пояснили, что сегодня вечером, примерно в 19:00 по местному времени (около 18:00 мск) группа диверсантов пыталась совершить террористически-диверсионную операцию.

В частности, боевики предприняли попытку попасть в район, где расположены азербайджанские подразделения. Для этого они выбрали промежутки между боевыми позициями у населенного пункта Мерджимек, находящегося в Кельбаджарском районе.

"Провокацию удалось предотвратить благодаря бдительности наших военнослужащих, несущих боевое дежурство. Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один член был ранен"

ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении

ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1440 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version