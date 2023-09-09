ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении

Армянский НВФ предприняли очередную попытку прорыть окопы перед позициями армии Азербайджана в Ходжавендском направлении.
Минобороны Азербайджана проинформировало о пресечении очередной попытки, предпринятой незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно находится миротворческий контингент.
Сообщается, что НВФ попытались прорыть окопы перед позициями армии Азербайджана в Ходжавендском направлении.
В ведомстве подчеркнули, что в результате оперативно предпринятых армией Азербайджана мер, работы были остановлены.