ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении

Опубликовано: 20:45, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский НВФ предприняли очередную попытку прорыть окопы перед позициями армии Азербайджана в Ходжавендском направлении.

Минобороны Азербайджана проинформировало о пресечении очередной попытки, предпринятой незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно находится миротворческий контингент.

Сообщается, что НВФ попытались прорыть окопы перед позициями армии Азербайджана в Ходжавендском направлении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате оперативно предпринятых армией Азербайджана мер, работы были остановлены.