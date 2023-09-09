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ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении

ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянский НВФ предприняли очередную попытку прорыть окопы перед позициями армии Азербайджана в Ходжавендском направлении.

Минобороны Азербайджана проинформировало о пресечении очередной попытки, предпринятой незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно находится миротворческий контингент.

Сообщается, что НВФ попытались прорыть окопы перед позициями армии Азербайджана в Ходжавендском направлении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате оперативно предпринятых армией Азербайджана мер, работы были остановлены.

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