Армянские боевики снова пытались рыть окопы в Агдаме

Опубликовано: 10:10, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские НВФ не оставляют попыток приблизить к позициям ВС Азербайджана. Минувшей ночью боевики рыли траншеи в направлении Агдама.

Армия Азербайджана пресекла новую попытку армянских боевиков окопаться в районе Агдама, это следует из информации, опубликованной в пятницу на официальном портале министерства обороны АР.

"8 сентября примерно в 00:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении"

– Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные, дислоцированные в данном районе, реализовали необходимые для остановки провокационных действий НВФ меры.