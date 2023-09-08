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Армянские боевики снова пытались рыть окопы в Агдаме

Армянские боевики снова пытались рыть окопы в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские НВФ не оставляют попыток приблизить к позициям ВС Азербайджана. Минувшей ночью боевики рыли траншеи в направлении Агдама.

Армия Азербайджана пресекла новую попытку армянских боевиков окопаться в районе Агдама, это следует из информации, опубликованной в пятницу на официальном портале министерства обороны АР.

"8 сентября примерно в 00:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении"

– Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные, дислоцированные в данном районе, реализовали необходимые для остановки провокационных действий НВФ меры.

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