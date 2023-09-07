Армянские НВФ продолжают готовиться к войне

Опубликовано: 9:58, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские военные пресекли провокацию армянских боевиков в Кельбаджарском районе. Они попытались прорыть траншейные дороги, чтобы приблизиться к позициям армии АР.

Министерство обороны АР сообщило о пресечении новой провокации со стороны армянских боевиков, незаконно находящихся на территории Азербайджана.

Утром вооруженные формирования попытались прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском районе.

Отмечается, что армия Азербайджана приняла неотложные меры, после чего незаконные действия были остановлены.