Армянские НВФ продолжают готовиться к войне

Азербайджанские военные пресекли провокацию армянских боевиков в Кельбаджарском районе. Они попытались прорыть траншейные дороги, чтобы приблизиться к позициям армии АР.
Министерство обороны АР сообщило о пресечении новой провокации со стороны армянских боевиков, незаконно находящихся на территории Азербайджана.
Утром вооруженные формирования попытались прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском районе.
Отмечается, что армия Азербайджана приняла неотложные меры, после чего незаконные действия были остановлены.