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Армянские НВФ продолжают готовиться к войне

Армянские НВФ продолжают готовиться к войне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские военные пресекли провокацию армянских боевиков в Кельбаджарском районе. Они попытались прорыть траншейные дороги, чтобы приблизиться к позициям армии АР.

Министерство обороны АР сообщило о пресечении новой провокации со стороны армянских боевиков, незаконно находящихся на территории Азербайджана.

Утром вооруженные формирования попытались прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском районе.

Отмечается, что армия Азербайджана приняла неотложные меры, после чего незаконные действия были остановлены.

 

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