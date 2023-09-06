Армянские боевики обстреляли азербайджанских военных в Лачинском районе

Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле, который совершили участники армянских НВФ. Под их огонь попали азербайджанские позиции в Лачинском направлении.
Члены армянских незаконных вооруженных формирований снова произвели обстрел позиций ВС Азербайджана. Такое заявление распространило Минобороны АР.
Огонь был открыт в 19:50 по местному времени (18:50 мск). Стрельба велась с азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы. Боевики стреляли по позициям армии АР в направлении Лачинского района.
Азербайджанские подразделения реализовали ответные меры.
Напомним, ранее сегодня помощник президента АР Хикмет Гаджиев подтвердил, что Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном. При этом он обратил внимание на то, Азербайджан и Армения согласовали текст документа на 70%, однако дальнейший мирный процесс тормозится армянской стороной.