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Армянские боевики обстреляли азербайджанских военных в Лачинском районе

Армянские боевики обстреляли азербайджанских военных в Лачинском районе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле, который совершили участники армянских НВФ. Под их огонь попали азербайджанские позиции в Лачинском направлении.

Члены армянских незаконных вооруженных формирований снова произвели обстрел позиций ВС Азербайджана. Такое заявление распространило Минобороны АР.

Огонь был открыт в 19:50 по местному времени (18:50 мск). Стрельба велась с азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы. Боевики стреляли по позициям армии АР в направлении Лачинского района.

Азербайджанские подразделения реализовали ответные меры.

Напомним, ранее сегодня помощник президента АР Хикмет Гаджиев подтвердил, что Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном. При этом он обратил внимание на то, Азербайджан и Армения согласовали текст документа на 70%, однако дальнейший мирный процесс тормозится армянской стороной.

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