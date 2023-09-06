Баку призвал Ереван официально признать территориальную целостность Азербайджана

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Баку настроен завершить переговорный процесс относительно установления мирных отношений с Ереваном подписанием соглашения, поддерживающего территориальную целостность Азербайджана и основанного на нормах международного права.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что власти республики надеются на то, что Ереван закрепит на бумаге признание территориальной целостности Азербайджана.

«Армении потребовалось два с половиной года после окончания (Второй Карабахской) войны, чтобы премьер-министр этой страны, наконец, выступил, пусть даже пока устно, с признанием территориальной целостности Азербайджана с Карабахом в его составе»

– Джейхун Байрамов

По его словам, для этого необходимо завершить работу над проектом мирного соглашения.

Далее глава азербайджанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что официальный Баку наблюдает несоответствие действий руководства Армении со сделанными ранее устными заявлениями, более того – зачастую армянское руководство допускает «военные провокации на земле».

«Эта часть имеет две составляющие, и обе этих составляющих увеличивают напряжение в регионе: во-первых, это провокации на условной границе между Арменией и Азербайджаном; а во-вторых - и здесь я хочу сделать особое ударение и подчеркнуть то обстоятельство, что серьезным источником напряжения и взрывоопасности в регионе является сохраняющееся по сей день присутствие незаконных военных формирований на территории Азербайджана»

– Джейхун Байрамов

Министр подчеркнул, что последнее – грубо нарушает нормы трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Откликнется ли Ереван на призыв Баку?

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Армения в обозримой перспективе не станет возвращаться за стол переговоров и вести конструктивную подготовку мирного договора с Азербайджаном.

"Я думаю, что никакой подготовки и подписания документов со стороны Армении, закрепляющих те или иные территориальные положения с Азербайджаном, в ближайшее время не будет. Мы видим, что нагнетается ситуация. Армения активно ищет на Западе покровительства и те же самые армяно-американские военные учения, объявленные сегодня, тому показатель", - пояснил он.

"Соответственно, как бы мы ни хотели, чтобы до конца года было подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, к сожалению, оно подписано не будет. Напротив, дипломатическая работа наверняка будет сорвана при влиянии ряда западных акторов, в первую очередь находящихся в США, которые укрепляют сейчас свои позиции на территории Армении", - обратил внимание Антон Бредихин.

Эксперт подчеркнул, что западный фактор является сейчас определяющим в поведении Еревана. "Западные партнеры побуждают власти Армении блокировать мирные процессы и обещают им в обмен определенные гарантии. Видимо, эти гарантии стали действительно серьезными, потому что до этого мы слышали от того же Никола Пашиняна, что НАТО не способна обеспечить безопасность Армении в случае чего", - заметил он.

"Мы видим, что ситуация в отношениях Армении и США явно меняется, американцы стремятся максимально укрепить свое влияние на Южном Кавказе. Для этого Вашингтону выгодна именно Армения как базы на территории Южного Кавказа, поскольку армянские власти сами хотят ближе контактировать с Западом", - заключил Антон Бредихин.