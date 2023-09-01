МИД Азербайджана: провокации Армении и впредь будут встречать отпор

Армения атаковала позиции ВС Азербайджана с применением ударных беспилотников, в результате ранены трое военнослужащих. МИД Азербайджана сообщает: ответственность за провокацию лежит на Армении.
МИД Азербайджана сделал заявление по поводу продолжающегося обстрела у Зода, где были ранены три военнослужащих азербайджанской армии.
ВС Армении в направлении Зода устроили обстрел с применением ударных БПЛА и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района, целенаправленная провокация привела к тому, что ранения в ходе перестрелки получили трое азербайджанских военных.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за совершенные провокации, полностью лежит на Армении.
Отмечается, что азербайджанская сторона и впредь будет принимать все необходимые меры для предотвращения подобных провокаций.
Мировое сообщество должно осудить провокации Армении, говорится в сообщении МИД Азербайджана.