МИД Азербайджана: провокации Армении и впредь будут встречать отпор

Опубликовано: 11:28, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения атаковала позиции ВС Азербайджана с применением ударных беспилотников, в результате ранены трое военнослужащих. МИД Азербайджана сообщает: ответственность за провокацию лежит на Армении.

МИД Азербайджана сделал заявление по поводу продолжающегося обстрела у Зода, где были ранены три военнослужащих азербайджанской армии.

ВС Армении в направлении Зода устроили обстрел с применением ударных БПЛА и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района, целенаправленная провокация привела к тому, что ранения в ходе перестрелки получили трое азербайджанских военных.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за совершенные провокации, полностью лежит на Армении.

Отмечается, что азербайджанская сторона и впредь будет принимать все необходимые меры для предотвращения подобных провокаций.

Мировое сообщество должно осудить провокации Армении, говорится в сообщении МИД Азербайджана.