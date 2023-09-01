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МИД Азербайджана: провокации Армении и впредь будут встречать отпор

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения атаковала позиции ВС Азербайджана с применением ударных беспилотников, в результате ранены трое военнослужащих. МИД Азербайджана сообщает: ответственность за провокацию лежит на Армении.

МИД Азербайджана сделал заявление по поводу продолжающегося обстрела у Зода, где были ранены три военнослужащих азербайджанской армии.

ВС Армении в направлении Зода устроили обстрел с применением ударных БПЛА и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района, целенаправленная провокация привела к тому, что ранения в ходе перестрелки получили трое азербайджанских военных.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за совершенные провокации, полностью лежит на Армении.

Отмечается, что азербайджанская сторона и впредь будет принимать все необходимые меры для предотвращения подобных провокаций.

Мировое сообщество должно осудить провокации Армении, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

 

Армения атакует Азербайджан у Зода

Армения атакует Азербайджан у Зода

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