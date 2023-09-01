Армения атакует Азербайджан у Зода

В результате перестрелки, устроенной армянской стороной в направлении у села Зод получил ранение азербайджанский военный. Позиции Азербайджана подверглись огневой атаке накануне вечером и обстреливаются в данный момент.

Военнослужащий азербайджанской армии был ранен в результате обстрела армянской стороной в направлении Зода, информирует министерство обороны Азербайджана.

"В результате обстрела с позиций подразделений Вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Зод Басаркечерского района, ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Тагиев Мехеммед Рамиз оглы. Нашему военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была немедленно оказана первая помощь и он был эвакуирована в военно-медицинское учреждение"

– оборонное ведомство АР

Армянские военные продолжают обстрел у Зода в данный момент. Подразделения ВС Азербайджана осуществляют необходимые меры реагирования.

"Информируем вас, что военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за провокацию, совершенную ей"

– Минобороны АР

Армянская сторона понесла потери в ходе обстрела. По сведениям Минобороны Армении, один солдат ранен, двое скончались от полученных в ходе перестрелки ранений.

Армения начинает новую войну с Азербайджаном?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, направление на Зод является наиболее вероятной точкой провокации армянскими войсками новых полномасштабных боевых действий с азербайджанской армией. "У Зода расположен крупнейший экономический интерес Еревана в повторном захвате азербайджанских территории – золоторудные месторождения, которые армянские промышленники разграбляли на протяжении 27,5 лет. После поражения в Карабахской войне Армения была принуждена вывести оккупационные войска из всего Кельбаджара, включая Зодские рудники, но от претензий на азербайджанские природные ресурсы ее власти не отказались", - прежде всего сказал он.

"С военной точки зрения Армении удобно провоцировать бои у Зода, поскольку в этом месте пролегает широкая дорога, а неподалеку расположен город Варденис. Соответственно, армянские войска могут оперативно получать подкрепления, а в случае новых поражений отступать за городские стены. Хотя большая часть обстрелов Азербайджана производится из Сюникской области, но затевать там что-то серьезное Ереван решится только при готовности потерпеть тяжелейший разгром. Дороги на юге Армении развиты плохо, поскольку на протяжении трех десятилетий использовались трассы на захваченных азербайджанских землях. Кроме того, область не только с востока граничит с Азербайджаном, но и с запада, следовательно, войска в Сюнике по географическим причинам всегда находятся в котле. В направлении на Зод таких рисков нет", - пояснил Андрей Петров.

"Тем не менее, в каком бы месте Армения ни пыталась начать новую войну с Азербайджаном, успехов ей ждать не приходится. На протяжении трех лет после Карабахской войны Баку укреплял и продолжает укреплять боевые позиции на протяжении всей условной границы, поскольку у него нет иллюзий о планах Еревана. Привлекательность золоторудных месторождений у Зода очевидна, и это направление надежно защищено. Провокация боевых действий обернется только новыми человеческими потерями с обеих сторон и затруднением мирных послевоенных процессов. По этим причинам необходимо сделать все возможное для прекращения военных диверсий ВС Армении и активизации дипломатического трека. Южному Кавказу нужен стабильный мир и не нужна новая война", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".