Армянские боевики готовятся к войне

Опубликовано: 13:57, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские НВФ подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдама. Также они попытались установить фортификационные сооружениями в этом же направлении.

Армянские боевики, находящиеся незаконно в Азербайджане, из зоны ответственности российского миротворческого контингента обстреляли позиции Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как отметили в ведомстве, сепаратисты несколько раз открывали огонь по позициям армии Азербайджана в направлении Агдама. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Кроме того, НВФ предприняли попытку установить фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдама. В свою очередь, военные армии Азербайджана приостановили незаконную деятельность.