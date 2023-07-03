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Армянские боевики готовятся к войне

Армянские боевики готовятся к войне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские НВФ подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдама. Также они попытались установить фортификационные сооружениями в этом же направлении.

Армянские боевики, находящиеся незаконно в Азербайджане, из зоны ответственности российского миротворческого контингента обстреляли позиции Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как отметили в ведомстве, сепаратисты несколько раз открывали огонь по позициям армии Азербайджана в направлении Агдама. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Кроме того, НВФ предприняли попытку установить фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдама. В свою очередь, военные армии Азербайджана приостановили незаконную деятельность.

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