ВС Азербайджана подверглись обстрелу на Ходжалинском направлении

Опубликовано: 19:50, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС Азербайджана оказались под очередным обстрелом армянских НВФ. Атака велась сегодня в направлении Ходжалинского района.

Сегодня вечером позиции вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу со стороны армянских НВФ. Об этом информирует Минобороны АР.

"29 июня примерно в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжалинского района"

– сообщает ведомство.

Помимо этого, члены НВФ попытались установить фортификационные сооружения в Шушинском и Физулинском районах.

Азербайджанскими военными были приняты адекватные ответные меры.