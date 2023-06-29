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ВС Азербайджана подверглись обстрелу на Ходжалинском направлении

ВС Азербайджана подверглись обстрелу на Ходжалинском направлении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ВС Азербайджана оказались под очередным обстрелом армянских НВФ. Атака велась сегодня в направлении Ходжалинского района.

Сегодня вечером позиции вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу со стороны армянских НВФ. Об этом информирует Минобороны АР.

"29 июня примерно в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжалинского района"

– сообщает ведомство.

Помимо этого, члены НВФ попытались установить фортификационные сооружения в Шушинском и Физулинском районах.

Азербайджанскими военными были приняты адекватные ответные меры.

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