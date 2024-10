Болезнь Альцгеймера: японские ученые придумали рабочий прототип лекарства

Ученые в Японии изобрели способ доставлять лекарство от болезни Альцгеймера в область мозга, где оно могло бы накапливать и оказывать реальный эффект. До сих пор таких методов не существовало.

Доставлять препарат, который мог бы вылечить болезнь Альцгеймера, до пораженных ей клеток мозга научились японские ученые. Результаты их исследований опубликованы в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Открытие было сделано в Университете Гакуин в Кобе.

Известно, что болезнь Альцгеймера и прочие нейродегенеративные заболевания сказываются прежде всего на гиппокампе – центре памяти головного мозга. Однако ни одно из существующих на сегодняшний день возможных лекарств против деменции не может попадать в мозг – либо они не накапливаются в гиппокампе, что исключает возможность лечения.

Авторы исследования решили найти способ доставить возможное лекарство в место, где оно необходимо. Оказалось, что в гиппокамп может проникать инсулин. На его базе была создана т. н. химерная молекула, "сделанная" из инсулина и других белков. Эти потенциальные "упаковки" для лекарств проверили на мышах. Белковые конструкции попадали в мозг зверьков и накапливались в гиппокампе, причем нейроны активно усваивали их. Способ работал при различных путях введения лекарства – и в кровоток, и через нос.

Впереди испытания на добровольцах. Если они увенчаются успехом, то можно будет говорить о прорыве в лечении болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных болезней.