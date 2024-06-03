Вестник Кавказа

Зачем нужна туристическая страховка? 

Екатерина Винник
Аэропорт
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туристическая страховка - инструмент страхования жизни и имущества путешественников по всему миру, но отношение к нему неоднозначное. Кто-то считает, что важность страховки для туриста переоценена, кто-то не видит необходимости платить за то, чего еще не случилось. Расскажем, что такое туристическая страховка и в какие страны без нее не попасть.

Что такое туристическая страховка?

Туристическая страховка или ВЗР - страхование лиц, выезжающих за рубеж - один из видов страховой защиты для тех, кто отправляется в путешествие или в деловую поездку в другую страну. Для тех, кто путешествует по своей стране, например, России, туристическая страховка не обязательна, но возможна. Для некоторых стран туристическая страховка - обязательное условие выдачи визы. 

Отдыхающий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В какие страны нужна туристическая страховка?

Туристический полис - обязательное условие для посещения ряда стран, в том числе: 

  • Катара
  • Саудовской Аравии 
  • Европейских стран при оформлении Шенгенской визы
  • Сейшельских островов
  • Южной Кореи  
  • ОАЭ 
  • Японии (при условии пребывания в стране более 3 месяцев)
  • Саудовской Аравии. 

В большинство других стран можно отправиться без туристической страховки. 

Новая мечеть в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для чего нужна туристическая страховка?

Туристическая страховка оформляется для компенсации расходов туристов за границей в случае возникновения страхового случая. Туристическая страховка может быть разовой и многократной и покрывать следующие расходы: 

  1. Медицинские, в том числе: вызов врача, лечение в больнице, проведение операций, услуги стоматолога, транспортировку на медицинском транспорте, оплату приезда близких. Действие страховки распространяется только на экстренные случаи. 
  2. Транспортные, в случае если по независящим от путешественника причинам, он не может вернуться по купленным билетам или вынужден вернуться досрочно, а также при задержке рейса. 
  3. Поисково-спасательные, если путешественник пропал за рубежом. 
  4. Спортивные - при получении травм во время занятий спортом за границей. 
  5. При утере багажа перевозчиком. 
  6. На транспортировку тела в случае смерти за границей. 
  7. На отправку сообщений в экстренном случае. 
  8. При утере документов. 
  9. На юридическую помощь.  

Туристические страховки бывают базовые и расширенные. Базовый пакет в основном включает экстренные медицинские и транспортные расходы. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как оформить туристическую страховку? 

Чтобы оформить туристическую страховку, нужно обратиться в один из банков или страховых компаний, который данную услугу предоставляет. Однако прежде чем оформлять страховку в ту или иную страну нужно выяснить, действует ли в ней страховка от российских поставщиков услуг. В большинстве стран, в том числе и европейских, российская страховка принимается. 

Люди в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как пользоваться туристической страховкой?

Траты по страховке покрываются в размере суммы, указанной в приобретённом полисе. Если за границей наступил страховой случай, то есть два варианта действий: 

  • При первом варианте нужно связаться с оператором страховой компании или банка, который объяснит, как действовать в той или иной ситуации. В этом случае платить ничего не нужно. 
  • Второй вариант предусматривает самостоятельную оплату расходов с последующим предоставлением документов и чеков страховой, которая в течение определенного периода времени решает, был ли случай предусмотрен страховым полисом или нет. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит туристическая страховка ?

В Турцию туристический полис на 10 дней с покрытием расходов до $ 50 тыс. можно приобрести за 500-2500 рублей, в Таиланд - за 2000-4000 рублей,  в ОАЭ - за 400-3000 рублей, а для путешествий по России туристический полис обойдется в 400-2500 рублей в в зависимости от выбранной страховой компании или банка. 

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