День осеннего равноденствия 2024: что это, когда наступает, приметы, ритуалы

День осеннего равноденствия 2024, знаменующий начало астрономической осени, уже близко. Что такое равноденствие, когда оно, какие приметы, ритуалы и традиции связаны у славян и не только с праздником?

Планета Земля подходит к одной из четырех ключевых точек своего ежегодного существования: через несколько дней наступит день осеннего равноденствия 2024 и в северном полушарии, в том числе в России, начнется астрономическая осень.

Что такое равноденствие?

Равноденствие – это момент (а точнее, два момента – оно происходит два раза в год), когда Солнце находится прямо над экватором.

В это время оно одинаково освещает оба полушария Земли – и северное, и южное.

По всей планете (кроме полюсов) продолжительность дня во время равноденствия равна продолжительности ночи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бывает два равноденствия – весеннее и осеннее. Весеннее равноденствие знаменует переход Солнца из южного полушария в северное и, для северного полушария, в котором находится Россия, – начало весны, осеннее равноденствие – переход Солнца из северного полушария в южное и начало осени.

Период, за который Солнце проходит через одну и ту же точку равноденствия называется тропический год, и он немного длиннее солнечного. Поэтому время наступления равноденствия по календарному году сдвигается, и равноденствие наступает:

в простой год – позднее, чем в предыдущий год, на 5 ч 48 мин 46 сек;

в високосный год – на 18 ч 11 мин 14 сек раньше, чем за год до этого.

Соответственно, весеннее равноденствие выпадает на 20 или 21 марта, осеннее – на 22 или 23 сентября.

Когда день осеннего равноденствия 2024?

В 2024 году осеннее равноденствие наступит в воскресенье 22 сентября в 15:43 мск. День сравняется с ночью, и дальше ночи будут становиться все длиннее вплоть до 21 декабря – дня зимнего солнцестояния.

Что такое астрономическая осень и когда она наступает?

Астрономическая осень определяется положением небесных тел, так что она наступает, независимо от погоды, в день осеннего солнцестояния. В 2024 году астрономическая осень начнется 22 сентября в 15:43 мск.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заканчивается астрономическая осень в момент зимнего солнцестояния. В 2024 году она будет продолжаться до 12.20 мск субботы 21 декабря.

День осеннего равноденствия – приметы

Так как День осеннего равноденствия – ключевой момент, означающий смену сезона, к нему "привязаны" народные приметы. По погоде и другим явлениям этого дня люди пытались определить, какими будут наступающая осень и приближающаяся зима.

Погода в день осеннего равноденствия определит погоду на всю осень.

Если березы и рябины уже пожелтели – заморозки на пороге, зима тоже будет морозной.

Холодную зиму предвещает и отлет птиц на юг ко дню осеннего равноденствия.

Если в этот день разразится гроза, то осень будет мягкой.

Урожай рябины и желудей говорит о будущей погоде. Если рябины много, то осенью будут лить дожди, зимой придут морозы. А множество желудей предвещает снег на Рождество.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник в день осеннего равноденствия

Дни равноденствия у многих народов становятся праздниками. Так, день весеннего равноденствия в ряде культур знаменует начало нового года – в этот день иранские и тюркские народы отмечают Навруз, с которого в Иране официально начинается отсчет следующего года.

Что касается осеннего равноденствия, то у буддистов на него приходится одна из двух недель Хиган: эти недели начинаются за три дня до и заканчиваются через три дня после дней равноденствия. Это праздник почитания предков, во время которого устраиваются поминальные службы. Считается, что они помогут душам перебраться из мира "беспорядка" (на западе) в мир "просветления" (на востоке) и найти там покой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Японии день осеннего равноденствия называется сюбун-но хи и входит в число государственных праздников. В этот день люди спешат на кладбища, чтобы привести в порядок могилы и поклониться усопшим.

В Мексике существует пирамида майя под названием Кукулькан (Пернатый змей), построенная таким образом, что в дни равноденствия свет и тени образуют на ее лестнице изображение змея. Наблюдать его можно в течение трех часов. Многие верят, что если в этот момент оказаться на ее вершине и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

День осеннего равноденствия у славян

Славянские народы (как и многие другие) осенью отмечали праздники, связанные с урожаем. Один из них выпадал как раз на день осеннего равноденствия, он так и называется – Осенины. После крещения Руси им на смену пришел христианский праздник Рождества Богородицы. Но многие продолжали следовать древним, еще языческим традициям.

Осенины длились две недели – они начинались за неделю до равноденствия и заканчивались через неделю после него. Такой длительный праздник крестьяне могли себе позволить потому, что полевые работы к этому времени уже заканчивались – именно отдых от них и знаменовали Осенины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждый год Осенины стартовали с братчины. Это было собрание, куда от каждой семьи приходил старший. На братчине обсуждались и свадьбы, которые традиционно отмечались осенью.

Во время Осенин проходили гуляния. Люди ходили друг к другу в гости, угощались пирогами с мясом, капустой и брусникой, варили из хмеля напиток сурья.

В Осенины организовывались обряды, прославляющие бога плодородия Велеса и Мать-землю. Женщины участвовали в особых ритуалах, призванных обеспечить хороший приплод у животных. Было принято и обновлять огонь в доме: старый гасили, а новый зажигали с помощью кремня или трения.

Особую роль в обрядах играло самое осеннее дерево – рябина. Ей украшали дома, и не только для декора : считалось, что она может уберечь от злых сил.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать в день осеннего равноденствия? Ритуалы

Некоторые традиции идут из древних времен, другие возникли совсем недавно, но все они призваны подвести черту под закончившимся периодом жизни и с чистым сердцем начать новый этап.

Встреча рассвета – причем можно просто раскрыть окно. Когда солнце взойдет, стоит отпустить прежние печали и приветствовать новый день.

Благодарность – в день конца лета и начала осени можно поблагодарить весь окружающий мир, как наши предки благодарили Матушку-землю за урожай.

Очищение – на новый этап лучше переходить чистым, не имея ничего лишнего. Как и в любой праздник, стоит привести в порядок себя и свой дом.

Застолье – на него можно пригласить и родных, и друзей, чтобы поделиться с ними радостью и процветанием. На столе обязательно должны быть пироги – это привлечет в дом благополучие. Варианты начинки: капуста поможет привлечь деньги, мясо – продвинуться по карьерной лестнице, ягоды – сохранить семейное благополучие.

Мир и согласие – не стоит ссориться ни с кем, напротив, лучше помочь тем, кто в этом нуждается. Такой настрой привлечет в дом счастье.