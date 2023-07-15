Призрачная Азия: где прикоснуться к сверхъестественному

Научных свидетельств существования призраков нет, как и нет доказательств, подтверждающих их отсутствие. Некоторые до сих пор верят в потусторонние силы и наделяют особыми свойствами определенные здания и локации. Расскажем, о самых мистических и паранормальных местах в Азии.

Призрачный город Бхангар, Индия

Индия с тысячелетней историей и культурой известна множеством интересных, в том числе связанных с привидениями. Самым страшным в Индии считается призрачный город Бхангар. На самом деле Бхангар - это форт, который был построен в XVI веке в штате Раджастхан. О Бхангаре, который находится в 250 километрах от Дели, ходит множество легенд, пытающихся объяснить, почему город был заброшен в XVIII веке. По одной из легенд, когда-то в форте жила прекрасная принцесса, в которую влюбился черный маг. Однажды он отправился за ней на рыночную площадь и предложил выпить любовное зелье. Принцесса, швырнула зелье в скалу, от которой откололся камень и убил мага, успевшего перед смертью проклясть весь город Бхангар, в результате чего он был заброшен.

Сегодня в Бхангар не пускают после захода солнца. Рассказывают, что духи наполняют форт в темноте, а странные звуки разносятся по пустынным улицам заброшенного города. По словам некоторых из тех, кто побывал в городе, им казалось, что за ними кто-то следит, а голова кружилась.

Запретный город, Китай

Запретный город в Пекине, дворцовый комплекс, служивший резиденцией для китайских императоров на протяжении пяти столетий, одно из самых знаменитых мест в мире и в нем есть свои призраки. С заходом солнца в Запретный город попасть нельзя и, возможно, это связано с тем, что на его территории обитают призраки, к которым в Китае относятся с уважением, но стараются лишний раз не беспокоить.

По словам очевидцев, сверхъестественное происходит в Запретном городе даже днем. Посетители дворцового комплекса рассказывают, что видели женщину в белом одеянии и с черными волосами, которая пытается убежать от солдата. Периодически в Запретном городе слышны звуки мечей, а на отполированных полах видят полупрозрачные тела и лужи крови.

Больница Чанги, Сингапур

Больница Чанги в Сингапуре была построена в 1935 году британским правительством для солдат военной базы, расположенной в районе Чанги. В 1942 году Сингапур был оккупирован Японией, а больница стала местом, где содержались военнопленные. Хотя корпуса госпиталя по-прежнему использовались для лечения, в них также осуществлял свою деятельность кэмпэйтай - японская секретная служба, известная пытками и издевательствами над людьми. После войны госпиталь проработал еще 50 лет - до 1997 года - а затем был закрыт.

После закрытия, больница стала одним из самых популярных в Сингапуре мест среди тех, кто любит истории о привидениях. Говорят, что по коридорам и помещениям бывшего медицинского учреждения бродят духи замученных во время Второй мировой войны солдат, а некоторым очевидцам даже удается запечатлеть на камеру странные темные силуэты в окнах.

Психиатрическая больница Конджиам, Южная Корея

Страшнее заброшенной больницы может быть только заброшенная психиатрическая больница, и такая есть в Южной Корее. У больницы Конджиам в городе Кванджу всегда было полно тех, кто считает себя охотником за привидениями. Открыта психиатрическая больница была в 1982 году, но уже в 1996 году учреждение было закрыто. Сразу же после закрытия про больницу начали ходить зловещие слухи: якобы в ней таинственным образом умирали пациенты, возможно, даже от рук владельца лечебницы.

Говорят, мистер Гон, который открыл больницу в начале 1980-х, уехал в Америку, после того как родственники внезапно умерших заявили в полицию. Одна из городских легенд гласит, что все врачи сошли с ума, поскольку работали с душевнобольными людьми, а во владельца вселился дух, который довел его до самоубийства. В 2018 году в заброшенном учреждении сняли фильм ужасов под названием ”Психиатрическая больница Конджиам”. Сегодня больницу увидеть можно только в кино: вскоре после съемок здание снесли.