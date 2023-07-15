© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объединенные Арабские Эмираты - одно из самых популярных направлений отдыха среди россиян. В ОАЭ любой турист может найти себе развлечение по нраву: от прыжков с парашютом и вертолетных прогулок до экскурсий в многочисленные музеи и джип-сафари в пустыне. Но что делать в ОАЭ тем, кто любит пощекотать нервы, расскажем в этом материале.

Город-призрак Аль-Мадам

Глядя на многочисленные ультрасовременные небоскребы Дубая, сложно себе представить, что совсем недалеко от города находится таинственная деревня, практически полностью занесенная песком. Мистический Аль-Мадам территориально находится в эмирате Шаржа, а его история способна вызывать дрожь даже у самых хладнокровных туристов.

Никому не известно, почему деревня Аль-Мадам была заброшена. Никто также доподлинно не знает, когда именно была построена погребенная деревня. По словам местных жителей, появилась она примерно в 1970-х годах. В 2018 году Художественный фонд Шарджи провел исследование, чтобы узнать историю деревни. Все, что удалось выяснить о мистическом месте, это то, что когда-то здесь проживало племя аль-кутбии. Есть несколько теорий, связанных с удивительной деревней, занесенной песком. Многие верят, что в этом месте обитают джинны.

По одной из версий, деревня была построена в рамках проекта по предоставлению жилища для бедуинских племен. Однако судя по состоянию домов Аль-Мадама, что-то в плане правительства пошло не так. Некоторые местные жители говорят, что деревня была заброшена из-за отсутствия удобств и инфраструктуры.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но самая популярная теория гласит, что Аль-Мадам населен джиннами - духами, которые овладевают людьми и местами. Вполне возможно, что и в песке было что-то зловеще-таинственное: попадавший в дома песок вынуждал местных жителей бежать из деревни.

Поскольку Аль-Мадам - заброшенная деревня и никто толком не знает, что в ней случилось, это место - популярная достопримечательность среди туристов. Аль-Мадам находится на трассе E44, ведущей из Дубая в Хатту. Деревня на полпути между двумя городами.

В Аль-Мадаме кроме заброшенных домов есть также и мечеть, наполовину занесенная песком. Вход на территорию города-призрака, естественно, бесплатный. Добраться до него можно самостоятельно, а можно в составе экскурсионной группы.

Место крушения самолета в Аль-Авире

Тому, кто панически боится полетов и авиакатастроф, это локацию - место крушения самолета в пустыне Аль-Авир - лучше пропустить.

Останки самолета в ОАЭ - настоящая загадка по сей день. До сих пор неизвестно, что на самом деле произошло в этом месте. Местные говорят, что самолет был оставлен в пустыне после учений по реагированию в случае крушения воздушных средств в 2011 году. Тем не менее официальные лица эту информацию не подтверждают. Неизвестно даже потерпел ли самолет крушение в пустыне, либо его останки были перенесены туда после катастрофы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Место крушения самолета в пустыне Аль-Авир находится в двадцати минутах езды от Дубая. Добраться до него можно по трассе Е 611. Посмотреть на останки самолета и даже забраться в кабину можно совершенно бесплатно.

Дворец Аль-Касими в Рас-эль-Хайме

Для тех, кто всегда мечтал побывать в замке с призраками, в ОАЭ есть прекрасная возможность - дворец Аль-Касими в эмирате Рас-эль-Хайма. Невероятной красоты архитектурный шедевр был завершен в 1985 году для шейха Абдулазиза ибн Хумайд Аль-Касими, ныне покойного члена одной из правящих семей ОАЭ.

Почему же был заброшен стоящей на холме дворец стоимостью в $135 млн? Жильцы покинули дворец с более чем 30 комнатами почти 35 назад предположительно из-за паранормальных явлений. По слухам, во дворце сама собой перемещалась мебель, и таинственные лица проявлялись на стенах. Причем жуткие события начали происходить чуть ли не с первого дня, когда во дворец заехали хозяева.

Простояв треть века заброшенным, в 2020 году дворец обрел вторую жизнь: было принято решение открыть его для посетителей. Интерьер дворца был отреставрирован. Сегодня дворец Аль-Касими работает с 9:00 до 19:00, а входной билет можно купить за $13. Из Дубая до дворца Аль-Касими можно добраться по трассе Е311 в сторону Аль-Рифы.