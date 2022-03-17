Премьер-министр Японии может покинуть свой пост

Кисида не планирует выдвигаться на новый срок на выборах главы правящей партии Японии. Он оставит пост главы правительства в сентябре.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел экстренную пресс-конференции и подтвердил, что намерен уйти с поста главы правительства страны после выборов председателя правящей партии ЛДП.

В настоящее время рейтинги японского правительства под руководством Кисиды находятся на крайне низком уровне в связи с финансовыми скандалами.

"Первый и самый понятный шаг для того, чтобы показать, что ЛДП меняется, мне самому уйти. Я не буду баллотироваться на выборах председателя партии"

– Кисида

Выборы будут проводиться в сентябре. Японский премьер намерен выразить поддержку новому лидеру и после выборов оставить пост премьера. При этом пока неизвестно кто из политических деятелей собирается побороться за лидерскую позицию.