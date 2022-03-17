Вестник Кавказа

Премьер-министр Японии может покинуть свой пост

Премьер-министр Японии может покинуть свой пост
© Фото: сайт премьер-министра Японии
Кисида не планирует выдвигаться на новый срок на выборах главы правящей партии Японии. Он оставит пост главы правительства в сентябре.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел экстренную пресс-конференции и подтвердил, что намерен уйти с поста главы правительства страны после выборов председателя правящей партии ЛДП.

В настоящее время рейтинги японского правительства под руководством Кисиды находятся на крайне низком уровне в связи с финансовыми скандалами.

"Первый и самый понятный шаг для того, чтобы показать, что ЛДП меняется, мне самому уйти. Я не буду баллотироваться на выборах председателя партии"

– Кисида

Выборы будут проводиться в сентябре. Японский премьер намерен выразить поддержку новому лидеру и после выборов оставить пост премьера. При этом пока неизвестно кто из политических деятелей собирается побороться за лидерскую позицию.

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