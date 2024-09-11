Аграрии Ставрополья собрали 8,1 тыс тонн лука

Аграрии Ставрополья собрали 8,1 тысячи тонн лука с 360 га. Средняя урожайность составила 271 центнер на га.

Аграрии Ставрополья собрали 8,1 тыс т лука с площади в 360 га. Средняя урожайность овощей составила 271 центнер на гектар, что является значительным показателем для региона.

«На Ставрополье репчатый лук производят в 15 округах, но лучше всего он растет на западе и востоке края. Наибольшие площади отведены в Ипатовском, Изобильненском, Труновском, Арзгирском и Красногвардейском округах»

– пресс-служба губернатора Ставрополья

Отметим, что Ставрополье располагает разнообразными природно-климатическими условиями, что создает отличные возможности для выращивания различных культур. Эти земли известны своими высокими показателями плодородия, благодаря чему здесь возможно получать качественные и урожайные сельскохозяйственные культуры. Лук – один из овощей, который успешно культивируется на данной территории благодаря своему спросу как на внутреннем, так и на внешнем рынках.