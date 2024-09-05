Ставропольские аграрии начали уборку моркови

Уборка первой выращенной в 2024 году моркови стартовала в Ставропольском крае. Большая часть морковных полей находится в трех районах региона. Урожайность почти достигает 90 ц с 1 га.

Урожай моркови начинают собирать на Ставрополье. Подробности рассказали в краевом Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что урожайность на данный момент составляет 89,9 ц с 1 га. Всего в регионе морковью было засеяно 170 га.

Эта культура выращивается в основном в трех районах Ставрополья. Это Красногвардейский, Предгорный и Изобильненский районы. Но в целом морковные поля можно найти по всей территории края.

В министерстве также объяснили, как аграриям удается достигать высокой урожайности. В ведомстве отметили, что в этом помогают инновационные агротехнологии, применение современной техники и систем орошения. Кроме того, хороший результат дают элитные семена.

Выращенная на Ставрополье морковь продается на рынках и ярмарках края. Некоторое количество идет на хранение, чтобы попасть на прилавки позже, в межсезонье.