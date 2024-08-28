Аграрии Кабардино-Балкарии наращивают объем производства

В КБР сельхозпроизводство по итогам 2024 года увеличится на 10%, заявил глава региона. В республике делают ставку на развитие переработки продукции АПК.

Кабардино-Балкария, как регион с развитым сельским хозяйством, увеличивает объем производства сельскохозяйственной продукции год от года. По прогнозам экспертов, к 2024 году планируется рост объема производства на 10% по сравнению с предыдущими годами. Основным драйвером этого роста станет развитие овощеводства и садоводства.

«Показатель роста сельхозпроизводства за шесть месяцев 2024 года составил порядка 104%, но к концу года ожидаем 110% относительно прошлого года. Если говорить про отрасль сельского хозяйства, то серьезный акцент делаем на многолетние насаждения. У нас неплохой результат. Сегодня это 26 тыс. га многолетних насаждений, из них 23 тыс. га садов интенсивного типа»

– глава региона Казбек Коков

По его словам, овощеводство является одним из ключевых сегментов сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. Теплый климат и плодородные почвы создают благоприятные условия для выращивания широкого ассортимента овощей. Благодаря внедрению современных технологий и удобрений, производители овощей увеличивают урожайность и качество продукции. Предприимчивые фермеры активно внедряют инновации в области орошения и охраны растений, что позволяет им значительно увеличивать объем производства овощей.

Экспорт овощей из Кабардино-Балкарии также играет значительную роль в экономике региона. Российские овощи все более популярны на зарубежных рынках, что открывает новые возможности для фермеров увеличить объем производства и расширить ассортимент продукции.

Кроме того, садоводство также приобретает все большее значение в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарии. Мягкий климат и благоприятные условия для выращивания фруктов и ягод делают этот регион одним из лидеров в производстве качественной сельхозпродукции.