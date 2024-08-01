Ставропольский аграрный вуз начал производить запчасти

Руководство крупнейшего в СКФО аграрного университета в Ставрополе решило попробовать силы на новом поприще – на собственной промышленной площадке здесь наладили выпуск запчастей к сельскохозяйственной технике.

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), крупнейший аграрный вуз Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), начал контрактное производство запчастей для сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе вуза.

"Университет приступил к контрактному производству составных частей для российских сельхозмашин. Проектируют и изготавливают их участники студенческого КБ, а также штатные сотрудники центра 3D-прототипирования и инжиниринга "Вектор""

- пресс-служба СтГАУ

Эксперимент оказался удачным – первыми в серию пошли высевающие аппараты для широкозахватных посевных комплексов, а их цена приятно удивила заказчиков – она оказалась вдвое ниже зарубежных аналогов, передает ТАСС.

Ставропольские запчасти уже стоят и исправно работают на технике одного из крупных машиностроительных предприятий Южного федерального округа.

"Мы ориентируем мощности наших лабораторно-производственных комплексов и потенциал ученых строго на потребности бизнес-сообщества и помощь отраслевым предприятиям"

- ректор вуза Владимир Ситников

Раньше предприятия закупали запчасти для техники за рубежом, большей частью - у белорусских производителей, теперь же у них есть качественная и более дешевая альтернатива, пояснили в пресс-службе СтГАУ.