Ставрополье переходит на «зеленую энергетику»

Доля «зеленой энергетики» на Ставрополье достигла 20%. Сейчас в крае действует семь ветряных электростанций общей мощностью 765 МВт.

Ставропольский край активно внедряет ветряные электростанции для увеличения объема производства зеленой электроэнергии. Согласно статистике, в Ставропольском крае ветряные электростанции уже сегодня обеспечивают до 20% от общего объема производимой в регионе электроэнергии.

«Сейчас в крае семь ветряных электростанций общей мощностью 765 МВт. Они расположены на территории Петровского, Ипатовского, Кочубеевского, Труновского, Новоалександровского округов. „Зеленая энергетика“ занимает порядка 20% в общем объеме»

– начальник отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения краевого Минпрома Александр Безруков

На фоне успешного опыта использования ветряных электростанций в Ставропольском крае, в 2025 году планируется начать строительство нового ветрового объекта. Этот проект будет реализован в Туркменском округе и призван не только увеличить долю зеленой энергии в энергобалансе региона, но и содействовать развитию инфраструктуры и технологий для использования возобновляемых источников энергии.