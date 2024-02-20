Зеленая энергетика в Узбекистане выходит на новый уровень

Развитие зеленой энергетики в Узбекистане с 2024 года будет реализовано по-новому – такую задачу поставил президент страны Шавкат Мирзиеев. Были озвучены и планы по солнечным и ветряным электростанциям на ближайшие три года.

Очень важная для развития Узбекистана зеленая энергетика переходит на трехлетние планы, заявил президент на посвященном этой отрасли совещании.

"Глава государства подчеркнул, что, опираясь на накопленный опыт, необходимо перейти с нынешнего года к реализации трехлетних программ создания крупных мощностей "зеленой энергии""

– Шавкат Мирзиеев

На совещании также было заявлено, что в ближайшие три года в Узбекистане заработают 28 мощных солнечных и ветровых электростанций. Мощность этих объектов в совокупности достигнет 8 гигаватт.

Кроме того, будут прокладываться необходимые электросети, возводиться подстанции, строиться системы для хранения энергии, и этот процесс необходимо начать уже сейчас.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказал о планах на 2024 год. По его словам, до нового года будут введены в эксплуатацию 14 станций на 2,6 гигаватт.

Зеленая энергетика – что это?

Зеленая энергетика – это отрасль, которая занимается получением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Такая зеленая энергия производится быстрее, чем потребляется, так что по сути она неисчерпаема.

К ВИЭ относятся:

солнце;

ветер;

вода;

геотермальные источники энергии;

биомасса.