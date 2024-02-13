Вестник Кавказа

Высохшее Аральское море озеленяют в Узбекистане

Высохшее Аральское море озеленяют в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезонные работы по озеленению пустыни Аралкум стартовали в Узбекистане. Территорию, которую ранее занимало Аральское море, пытаются спасти от экологической катастрофы.

Узбекистан продолжает высаживать на солончаках и пустынных территориях, образовавшихся после пересыхания Аральского моря, устойчивые растения.

Стартовала посадка саксаула и кандыма и других сельхозкультур, устойчивых к пустынным условиям. Процесс проводится под руководством председателя Верховного совета (Жокаргы Кенеса) Каракалпакстана Аманбая Оринбаева.

Работы по озеленению новой пустыни Аракум, образовавшейся на месте моря, проводятся ежегодно с 2018 года. За эти годы удалось создать 1 млн 755 тыс га зеленого покрова, состоящего из устойчивых к засолению и засухе растений, таких как саксаул, черкез, кандым.

В этом году озеленить планируется 100 тыс га, для этого авиация осуществит аэропосев семян пустынных растений.

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