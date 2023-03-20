Новруз-2023: мир встречает праздник весны

Опубликовано: 20:01, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Новруз - праздник наступления весны и всеобщего обновления - встречают восточные народы. В ряде стран, например, в Азербайджане и Иране, начались длительные выходные.

Тюркские и иранские народы сегодня отмечают один из самых любимых праздников, посвященный наступлению весны и началу нового солнечного года - Новруз.

Он не связан с исламом, его корни лежат в зороастризме, что не мешает ему быть одним из самых любимых праздников во многих мусульманских странах.

Новруз празднуется в день весеннего равноденствия - 20 или 21 (в високосный год) марта. Многие страны объявили его государственным праздником. На это время в них устанавливаются длительные выходные. Например, в Азербайджане вся текущая неделя будет нерабочей, ведь на Новруз жители страны отдыхают в течение пяти дней. В Иране именно с Новруза официально начинается новый календарный год.

Как отмечают Новруз в Азербайджане

В Азербайджане существует множество традиций и ритуалов, связанных с Новрузом. Самая известная - это разжигание костров, через которые принято прыгать. Предполагается, что, пронесясь над огнем, человек очищается, обновляется и становится готов к новому году. Именно поэтому Новруз в Азербайджане ассоциируется с дымом костров.

Праздник принято отмечать дома, с семьей. В то же время, все рады и гостям - в знак готовности принять гостя входную дверь не запирают и не гасят свет, который как бы приглашает в дом до самого утра.

Сямяни

Один из самых ярких символов Новруза - зеленые ростки пшеницы, которых называются сямяни. Их сажают в первый из вторников, которые отмечаются перед Новрузом, - Вторник воды. В последний, четвертый такой вторник, Вторник земли, вокруг уже выросших ростков повязывают алую ленту. В сам Новруз сямяни обязательно ставят на праздничный стол, причем в его центр.

Кстати, именно эти два цвета - зеленый и красный - это главные цвета праздника, символизирующие его основные ценности, то есть жизнь и плодородие.