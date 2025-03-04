Президент России назвал Иран надежным другом

Президент России Владимир Путин поздравил иранского коллегу Масуда Пезешкиана с Новрузом и заявил, что Тегеран – надежный друг Москвы.
Президент РФ Владимир Путин направил послание президенту ИРИ Масуду Пезешкиану, в котором поздравил его с Новрузом и Новым годом.
В письме Владимир Путин также подчеркнул, что Иран – надежный друг и добрый сосед России.
"Иран является надежным другом и добрым соседом России, и мы будем продолжать развивать наши отношения на основе всеобъемлющего стратегического партнерства на благо двух народов и в целях укрепления региональной стабильности и безопасности"
- Владимир Путин
Напомним, что лидеры России и Ирана заключили соглашение о стратегическом партнерстве в январе 2025 года. Документ охватил все аспекты сотрудничества двух стран.