Вестник Кавказа

Президент России назвал Иран надежным другом

Президент России назвал Иран надежным другом
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поздравил иранского коллегу Масуда Пезешкиана с Новрузом и заявил, что Тегеран – надежный друг Москвы.

Президент РФ Владимир Путин направил послание президенту ИРИ Масуду Пезешкиану, в котором поздравил его с Новрузом и Новым годом.

В письме Владимир Путин также подчеркнул, что Иран – надежный друг и добрый сосед России.

"Иран является надежным другом и добрым соседом России, и мы будем продолжать развивать наши отношения на основе всеобъемлющего стратегического партнерства на благо двух народов и в целях укрепления региональной стабильности и безопасности"

- Владимир Путин

Напомним, что лидеры России и Ирана заключили соглашение о стратегическом партнерстве в январе 2025 года. Документ охватил все аспекты сотрудничества двух стран.

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