Вестник Кавказа

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза
© Фото: пресс-служба акима Алматы
Легендарный казахстанский высокогорный каток Медео рядом с Алматы будет работать еще десять дней – такой подарок отдыхающим власти мегаполиса сделали из-за празднования Новруз-байрама.

Тем туристам, кто выбрал для себя отдых на легендарном казахстанском высокогорном катке Медео, власти Алматы приготовили необычный подарок – впервые каток закроется на лето не 15, а 25 марта, на десять дней позже обычного, заявили в акимате мегаполиса.

"Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза и с учетом особой любви алматинцев к катанию на льду"

- акимат Алматы

За долгие годы Медео перестал быть просто катком - он стал местом, где отдыхают тысячи жителей и гостей мегаполиса, юные туристы делают первые шаги на коньках, а взрослые катаются с друзьями и наслаждаются уникальной обстановкой и природой в окружении гор, рассказали городские власти.

В то же время будут и ограничения – из-за потепления лед может терять свои свойства, поэтому массовые катания будут проводиться только по вечерам, с с 17:00 до 20:00 часов по будням и с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 24:00 по праздникам и выходным.

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