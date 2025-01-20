Вестник Кавказа

Президент Грузии поздравил Ильхама Алиева с Новрузом

Президент Грузии поздравил Ильхама Алиева с Новрузом
© Фото: сайт президента Грузии
Поздравление с Новрузом получил президент Азербайджана Ильхам Алиев от грузинского коллеги Михаила Кавелашвили. В послании он выразил уверенность в укреплении дружеских связей между странами.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с весенним праздником Новруз, передали в пресс-службе грузинского политика.

"Искренне поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с праздником Новруз. В этот праздник весны, обновления и единства желаю Вам счастья, крепкого здоровья, а Вашей стране – мира, процветания и благополучия"

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что твердо верит в долгосрочную дружбу и стратегическое партнерство двух стран и надеется на то, что это укрепит мир и стабильность в регионе Южного Кавказа.

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