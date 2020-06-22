В сетях диссонанса: армяно-российские отношения сегодня

Чем дольше продолжается пандемия COVID-19, тем чаще в разных странах можно наблюдать попытки властей использовать возникшую ситуацию для решения собственных проблем, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к последствиям коронавирусной инфекции. К числу таких государств, несомненно, относится и Армении, которая по признанию премьер-министра Никола Пашиняна, попала в тяжелое положение, усугубленное катастрофическим несоблюдением противоэпидемических норм[1]. Статистические данные, в частности, трехкратное увеличение заболевших за период с 20 мая по 10 июня, неумолимо свидетельствуют о том, что Армения имеет все шансы попасть в печальный список стран, наиболее пострадавших от COVID-19[2].

Между тем, реакцию армянских властей на создавшуюся ситуацию трудно назвать адекватной. С одной стороны, Никол Пашинян, отличающийся особой любовью к социальным сетям, периодически публикует фотографии нарушителей карантинного режима, не соблюдающих социальную дистанцию и указаний на ношение масок в общественных местах. С другой - он создает рабочую группу для определения источников дезинформации о распространении коронавируса как среди иностранных спецслужб, так и некоторых внутриполитических кругов[3].

Становится очевидным, что, сегодня, когда доверие населения к Пашиняну начинает падать в силу ухудшающегося социально-экономического положения, а оппоненты постоянно обвиняют его в популизме и неумении руководить повседневной работой правительства, премьер, используя избитые политтехнологические приемы, пытается переключить внимание общественности с реальных проблем на поиск внутренних и внешних врагов. Именно, в этом контексте следует рассматривать сообщение Пашиняна о самоизоляции, вследствие COVID-19, правда без типичных коронавирусных симптомов и проведение "коронавирусной зачиски" силовиков. По мнению экспертов, добиваясь отставок руководителей Службы национальной безопасности, Генерального штаба и полиции, премьер стремится удержать народную поддержку, показать, что он по-прежнему остается с народом в противостоянии с неэффективным чиновничьим аппаратом[4].

Не ограничившись госаппаратом, Пашинян, следуя по пути предыдущих армянских властей, решил также оказать давление на лидера партии "Процветающая Армения" богатейшего бизнесмена Гагика Царукяна, который в течение всей своей политической карьеры неоднократно обвинялся в коррупции и незаконной предпринимательской деятельности. Считается, что этот шаг, преподносимый как очередной виток борьбы с олигархами, стал прелюдией к полной зачистке политического поля Армении, которая, в первую очередь, коснется тех политиков, которые рискнули критиковать действующую власть или могут в будущем способствовать консолидации и объединению оппозиции[5].

Однако в отличие от внутренних "врагов", которые довольно быстро нашлись среди чиновников и представителей оппозиционных кругов, с поиском кандидатур подходящих на роль внешнего "врага" Пашиняну придется трудно. Это, в первую очередь, связано с тем, что Армения из-за собственной оккупационной политики имеет закрытые границы с Азербайджаном и Турцией и в силу этого сильно зависит от отношений с другими соседними странами, региональными и мировыми державами.

В общественно-политических кругах широко распространено мнение об Армении, исключительно, как объекте неких "геополитических игр" региональных и мировых держав. При этом часть армянских политиков и аналитиков, принадлежащих, условно говоря, к прозападному лагерю, обвиняют во всех бедах Армении Россию и критикуют Запад за недостаточную поддержку. Другая же часть –"пророссийский" лагерь – делает наоборот.

Между тем, Россия долгие годы была и остается ключевым внешнеэкономическим партнером Армении, уверенно занимая позиции главного иностранного инвестора в экономику республики и оставаясь исключительным поставщиком газа в страну, причем все эти годы цены были значительны ниже рыночных. Армения является участником Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ), на территории страны дислоцируется 102-я российская военная база, а ФСБ России совместно с армянскими пограничниками осуществляет охрану армянских границ с Турцией и Ираном[6].

В то же время эксперты, отмечая существование определенных проблем в российско-армянских отношениях, считают, что "дальнейшее развитие отношений и союза теперь во многом зависит от последующих шагов и курса нового руководства Армении"[7].

Здесь следует заметить, что Пашинян, в свое время остро критиковавший предыдущие власти Армении за пророссийский уклон во внешней политике, в частности, в вопросе вступления в ЕАЭС[8], сегодня оказался в незавидном положении. Не рискуя официально подвергать сомнению важную роль России в обеспечении безопасности и развития Армении, он принимает решения, которые даже у проармянских кругов России вызывают серьезные опасения за будущее союзнических отношений.

Среди таких решений армянского руководства следует упомянуть демонстративный арест Юрия Хачатурова, занимавшего пост генерального секретаря ОДКБ. Арест действующего генсека, к тому же, по некоторым данным, инициированный "прозападным окружением"[9] Пашиняна, вызвал естественно негативную реакцию в России, а министру иностранных дел Сергею Лаврову даже пришлось в телефонном разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном дать необходимые разъяснения по официальной процедуре отзыва полномочий Хачатурова.

Арест экс-президента Роберта Кочаряна, инициирование уголовных расследований против его преемника Сержа Саргсяна, а также других представителей бывших властей Армении вынудили Лаврова заявить, что происходящие события "идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам"[10]. Недавнее решение апелляционного суда об освобождении Кочаряна под залог еще не означает[11], что Никол Пашинян отказался от своих намерений в отношении экс-президента.

Однако решения новых армянских властей, которые они принимают, игнорируя негативную реакцию Москвы, охватывают не только политическую сферу. В этой связи можно упомянуть уголовное дело в отношении дочернего предприятия Российских железных дорог – "Южно-Кавказской железной дороги", отказ Еревана от российского кредита на модернизацию Мецаморской АЭС, а также заявку "Газпром-Армении" на повышение тарифа за газ[12]. Недовольство сложившейся ситуацией выразил и Лавров, заметив, что Россия очень рассчитывает на то, что "те судебные процессы, которые в последние несколько лет начались в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые являются неподобающими между союзниками"[13].

Еще одним фактором, омрачающим российско-армянские отношения, модно считать круг вопросов, связанных с несовпадающими оценками общего прошлого и попытками героизации ряда лиц, сотрудничавших с фашистами в период Великой Отечественной войны. В частности, речь идет об открытии памятника Гарегину Нжде, которого в Армении считают одним из основателей современной государственности. Между тем, Нжде с 1940 года помогал вермахту формировать армянские батальоны, входил в состав Армянского национального совета, сформированного в Берлине. В 1945 году он был арестован за сотрудничество с нацистами, приговорен к пожизненному заключению и умер во Владимирской тюрьме[14].

Логика действий Пашиняна как в данном случае, так и в целом по отношению к России становится понятной, если исходить из того, что его политическое сознание испытывает своеобразный когнитивный диссонанс, который вызывается столкновением его амбициозных желаний и его реальных возможностей. Общеизвестно, что часть его планов была связана с пересмотром сложившейся системы взаимоотношений с Россией, в частности путем освобождения от многовековых комплексов в этих отношениях[15]. Между тем, часть этих комплексов появилась не на пустом месте, а мысли о находящейся в окружении вражеских государств сил "многострадальной" Армении, о ее недееспособности без поддержки внешних акторов составляют чуть ли не основу современной армянской национальной идентичности.

Что касается возможностей Николы Пашиняна, то они ограничены реальными ресурсами армянского государства, географией и ловушкой в виде конфликта, выход из которого сегодня не возможен в силу господствующего националистического угара в Армении. Продолжающийся конфликт серьезно ограничил внешнеполитический и внешнеэкономический выбор армянского государства. Проблемы Армении надо искать в самой Армении и возможно, именно, этот простой факт необходимо осознать Пашиняну, чтобы перестать предъявлять необоснованные претензии к России и окончательно не запутаться в сетях собственного диссонанса.

[1]Пашинян назвал катастрофой ситуацию в Армении из-за коронавируса. Lenta.ru, 3 июня 2020 - https://lenta.ru/news/2020/06/03/katastrofa/

[2]"Шагаем в ад". Lenta.ru,11 июня 2020 - https://lenta.ru/articles/2020/06/11/vtoraya/

[3]Коронавирус свергнет Пашиняна? Vestikavkaza.ru, 12 июня 2020 - https://vestikavkaza.ru/news/koronavirus-svergnet-pasinana.html

[4]Пашинян начал "коронавирусные" репрессии в руководстве Армении. Vestikavkaza.ru, 8 июня 2020 -https://vestikavkaza.ru/news/pasinan-nacal-koronavirusnye-repressii-v-rukovodstve-armenii.html

[5] Пашинян зачищает политическое поле. Vestikavkaza.ru, 16 июня 2020 - https://vestikavkaza.ru/analytics/pasinan-zacisaet-politiceskoe-pole.html

[6]МИД России. Российско-армянские отношения - https://www.mid.ru/ru/maps/am/?currentpage=main-country#relation-popup

[7] Союзники. Под редакцией К.В.Макиенко. Центр анализа стратегий и технологий. Москва, 2020, с.155 - http://cast.ru/upload/iblock/23f/23f1ca6f13cdecf505dc27bcd93270df.pdf

[8]"Пашинян уходит дворами": что не устраивает Армению в ЕАЭС. Qazeta.ru, 04 февраля 2019 - https://www.gazeta.ru/business/2019/02/01/12158275.shtml

[9] Кто подставил Никола Пашиняна и Армению в истории с арестом генсека ОДКБ? Eadaily.com, 12 августа 2018 - https://eadaily.com/ru/news/2018/08/12/kto-podstavil-nikola-pashinyana-i-armeniyu-v-istorii-s-arestom-genseka-odkb

[10]"Происходящее в Армении не может нас не беспокоить". Лавров заявил о беспокойстве Москвы за ситуацию в Армении‍ https://www.gazeta.ru/politics/2018/07/31_a_11878219.shtml

[11] Генпрокуратура Армении намерена обжаловать освобождение Кочаряна. РИА Новости, 18 июня 2020 - https://ria.ru/20200618/1573151575.html

[12]Армяно-российские отношения не так безоблачны, как об этом говорят власти Армении. Yerkramas.org, 17 июня 2020 - http://yerkramas.org/article/171316/armyano-rossijskie-otnosheniya-ne-tak-bezoblachny--kak-ob-etom-govoryat-vlasti-armenii

[13] Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в рамках заседания круглого стола с участниками Клуба поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова в формате видеоконференции, Москва, Официальный сайт МИД Российской Федерации, 21 апреля 2020 года. https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/4103828

[14]Тайна деда. На чьей стороне воевал предок Никола Пашиняна. Lenta.ru, 15 мая 2020 - https://lenta.ru/articles/2020/05/15/ded/

[15]Нужно освободиться от комплексов: Пашинян расставил точки над i в отношениях с Россией. Спутник Армения, 01 сентября 2019 - https://ru.armeniasputnik.am/politics/20190901/20247818/Nuzhno-osvoboditsya-ot-kompleksov-Pashinyan-rasstavil-tochki-nad-i-v-otnosheniyakh-s-Rossiey.html