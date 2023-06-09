Зачем ехать в турецкую Сиедру

Если вы отдыхаете в турецкой Аланьи, есть смысл проехать 20 км и посмотреть древний портовый город Сиедра, который тысячи лет назад располагался на склоне Таврских гор в районе провинции Киликия. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на побережье Средиземного моря. А что вы увидите в самом городе - расскажем в этом материале.

Сколько лет Сиедре?

Точная дата основания Сиедры неизвестна. Впервые об этом месте было упомянуто в середине I века до нашей эры. В свое время город был крупным потовым торговым центром. Есть данные, что в Сиедре после очередного сражения останавливался римский консул и полководец Помпей. Во времена Римской империи здесь чеканилась своя денежная единица – сиедриона. Монеты производились довольно долго, по некоторым данным, они появились во времена правления римского императора Тиберия, а их чеканка продолжалась вплоть до правления императора Галлиена (этот период занял приблизительно 200 лет). Эти также земли входили в состав Византийской империи и Абассидского халифата. К XIII веку Сиедра пришла в запустение. Сейчас город находится на территории Турции, недалеко от Аланьи – одного из самых популярных турецких курортов – и местечка под названием Секи.

Нашествия пиратов

Портовый город постоянно подвергался нашествиям пиратов. С ростом значения морской торговли грабежи и пиратские набеги были довольно частой практикой. Нападения на Сиедру были настолько жестокими, что местные жители отправились за советом к оракулам в Храм Аполлона, расположенный в одном из античных городов. Помимо совета продолжать борьбу с неприятелем оракулы они посоветовали жителям воздвигнуть статую Ареса (бог войны у древних греков), которую должен был приковать Гермес, а Дике (богиня правды) должна была вершить суд.

Как выглядела Сиедра

Город состоит из двух частей – нижней (которая была на побережье) и верхней (она была построена на высоте 400 метров над уровнем моря). В городе была главная улица с колоннадой, акрополь, баня, героон, городские ворота, некрополь и бассейны-резервуары воды.

Центральная улица, по данным археологов, была достаточно широкой и красивой, ее длина достигала 200 метров. Здесь могли проводиться ярмарки или какие-то важные события. До наших дней у въезда в город сохранились несколько колонн. На них есть надпись, содержащая информацию об истории Сиедры. Надпись на греческом языке состоит из 46 строк и представляет собой благодарственное письмо императора Септимия Севера жителям Сиедры, где император прославляет городских жителей, которые сопротивлялись нападавшим на город. На улице с колоннадой также были обнаружены остатки церкви с элементами базилики.

На той же главной найдены руины большой бани. До наших дней сохранились элементы мозаики, которой был украшен пол. Считается, что к югу от бани располагалась гимназия.

Акрополь был самым важным местом в городах Древней Греции. Акрополь в Сиедре был окружен стенами, на его территории располагалось три строения.

Здание, расположенное западнее главной улицы, исследователи считают античным святилищем, которое было посвящено древнегреческому или римскому герою. К такому выводу археологи пришли благодаря найденным на стенах остаткам фресок.

В древнем городе также было два некрополя: один из них расположен на северо-западе города, а другой - на юге. До наших дней сохранились и городские ворота на западе и юго-западе города.