Чем интересна затерявшаяся в Турции древняя Лаодикия

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В Турции много прекрасных и широко известных среди туристов археологических памятников, которые датируются временами римлян, греков, персов, хеттов и даже периодом ранней доисторической эпохи. В то время как древние города, такие как Памуккале и Эфес, привлекают толпы туристов, Лаодикия может стать отличной альтернативой для любителей руин римских городов.

При этом здесь не придется тесниться с большим количеством путешественников - любителей истории. Лаодикия (Лаодикея) - тихая историческая достопримечательность и один из наиболее хорошо сохранившихся римских городов в Турции, который не так широко популярен среди туристов.

История Лаодикии

Лаодикия была основана в 261-253 годах до н.э. на месте более древнего Диополиса. Город был расположен в римской провинции Фригия. Свое название Лаодикия получила в честь жены греческого императора - Лаодики. Город стал частью Римской империи в 133 году до н.э. и получил статус вольного, то есть Лаодикея на Лике (как еще называют город) получила от Рима самоуправление и привилегии. Город имел выгодное расположение, он находился на важном торговом пути между Востоком и Западом, что делало его центром торговли. Также в Лаодикее были развиты ремесла, окрестности прекрасно подходили для разведения овец, поэтому здесь активно шла торговля шерстью, были хорошо известны и местные шерстобиты.

Во времена Нерона город был полностью разрушен землетрясениями, но горожане вскоре восстановили город. Они даже отказались от финансовой помощи, решив восстановить город самостоятельно. Лаодикия в значительной степени процветала во времена Римской империи, несмотря на периодические землетрясения.

Лаодикия была одним из крупнейших научных центров, где особое внимание уделяли искусству. Здесь жили философы-стоики и была своя школа медиков. В Лаодикии также занимались изготовлением целебной мази для глаз. Также город известен в мире как место, где была расположена одна из семи церквей, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова.

После раздела Римской империи и падения Рима Лаодикия стала частью Византийской империи, пока не была разрушена в ходе нашествий.

Почему стоит посетить Лаодикию

Лаодикия не так известна в Турции на фоне впечатляющих руин древнеримских и греческих городов. Но обширные руины Лаодикии говорят о былом величии древнего города. В сегодняшней Лаодикии сохранилась большая часть древнего города. Здесь есть два театра (один из которых отреставрирован), ряд разрушенных храмов, древняя Агора, древние улицы (на некоторых даже остались следы от колесниц), остатки акведука, бани и остатки древних христианских базилик.

Улицы Лаодикии достаточно хорошо сохранились. К северу от города множество саркофагов. Хотя в соседнем Иераполисе их гораздо больше. Даже считается, что большая часть некрополя Иераполиса не раскопана. Недавно отреставрированный Западный театр Лаодикии был построен еще до римлян, в эллинистический период. Когда-то он вмещал около 8000 зрителей.

Вскоре город может быть признан мировой исторической и археологической достопримечательностью. Он был внесен в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Своеобразными воротами в Лаодикию (а также в Иераполис и Памуккале) является турецкий город Денизли. Для посещения исторических достопримечательностей посетители должны получить комбинированный билет, который включает доступ к близлежащим достопримечательностям Иераполиса и Памуккале. До Лаодикии легко доехать на машине, а также на общественном транспорте.