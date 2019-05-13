На прошлой неделе стадион «Ядегар-э Эмам» в Тебризе стал центром не только спортивного, но и культурного события: более 120 тыс. болельщиков заполнили трибуны, чтобы поддержать местный «Трактор» в матче против тегеранского «Эстегляля» (итог 2:1 в пользу хозяев).
Тебриз: город, где футбол — часть идентичности
Тебриз, столица Восточного Азербайджана и культурный центр иранских азербайджанцев, известен своей страстью к футболу. Клуб «Трактор Сази», основанный в 1970 году как команда машиностроительного завода, за полвека превратился в символ региона. Его красно-белые цвета носят не только этнические азербайджанцы, но и представители других народов Ирана.
Когда играет „Трактор“, весь Тебриз, от детей до стариков, следит за матчем. Это наша гордость
— местный болельщик Рамин Гасымов.
Рекордная посещаемость матча против «Эстегляля» — не случайность. В 2014 году клуб впервые завоевал Кубок Ирана, пять раз за последние полтора десятилетия становился призером чемпионата страны, вдохновив миллионы фанатов. За шесть туров до конца текущего чемпионата клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, уверенно двигаясь к титулу. Однако дело не только в спортивных успехах. Для азербайджанцев Ирана футбол стал легальным пространством для выражения культурной идентичности. На трибунах звучат песни на азербайджанском языке, а фанаты демонстрируют плакаты с национальными символами — всё в рамках спортивной этики и уважения к общенациональным ценностям.
Спорт как инструмент единства
Власти Ирана неоднократно подчеркивали роль спорта в укреплении межэтнического диалога.
Футбол — мост между народами нашей страны
— министр спорта Ирана Хамод Саджади.
Инвестиции в инфраструктуру, такие как реконструкция стадиона в Тебризе или поддержка молодежных академий в регионах, подтверждают этот курс. Примечательно, что матчи «Трактора» посещают не только азербайджанцы.
Я перс, но болею за „Трактор“, потому что это команда всего нашего региона
— местный житель Тебриза Али Резаи.
Такое единство отражает политику Тегерана, направленную на интеграцию разных этносов через общие интересы. Например, азербайджанцы представлены в сборной Ирана: легендарный Али Даеи, экс-капитан национальной команды, имеет азербайджанские корни.
Культурный код без политики
Несмотря на внешние стереотипы, в Иране этническое разнообразие не противоречит гражданской солидарности. Футбол здесь — способ празднования локальной культуры в рамках общенационального контекста. Даже жесткая конкуренция между «Трактором» и тегеранскими клубами, такими как «Эстегляль» или «Персеполис», остается в спортивном поле.
Мы соперничаем на поле, но за его пределами мы все — иранцы
— главный тренер «Трактора» Расул Хатиби.
Эта позиция находит отклик у болельщиков. Во время матча с «Эстеглялем» трибуны скандировали не только название клуба, но и лозунги в поддержку национальной сборной Ирана, готовящейся к Кубку Азии.
Когда спорт говорит громче слов
Рекордная посещаемость в Тебризе —история не только о футболе. Это пример того, как спорт может стать платформой для диалога, сохраняя культурное многообразие и укрепляя единство. Уважение к локальной идентичности и общенациональные цели не исключают, а дополняют друг друга. Возможно, именно поэтому 120 тысяч человек в Тебризе, вне зависимости от этнической принадлежности, вместе скандировали:
Иран — навсегда!
И в этом единстве — главная победа.