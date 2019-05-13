Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Михаил Богданов

Эта цифра побила рекорды посещаемости не только для иранского чемпионата, но и стала одним из самых масштабных футбольных событий в Западной Азии за последние годы. Что стоит за этой невероятной популярностью? И как футбол стал объединяющим языком для азербайджанцев Ирана?

На прошлой неделе стадион «Ядегар-э Эмам» в Тебризе стал центром не только спортивного, но и культурного события: более 120 тыс. болельщиков заполнили трибуны, чтобы поддержать местный «Трактор» в матче против тегеранского «Эстегляля» (итог 2:1 в пользу хозяев).

Тебриз: город, где футбол — часть идентичности

Тебриз, столица Восточного Азербайджана и культурный центр иранских азербайджанцев, известен своей страстью к футболу. Клуб «Трактор Сази», основанный в 1970 году как команда машиностроительного завода, за полвека превратился в символ региона. Его красно-белые цвета носят не только этнические азербайджанцы, но и представители других народов Ирана.

Когда играет „Трактор“, весь Тебриз, от детей до стариков, следит за матчем. Это наша гордость

— местный болельщик Рамин Гасымов.

Рекордная посещаемость матча против «Эстегляля» — не случайность. В 2014 году клуб впервые завоевал Кубок Ирана, пять раз за последние полтора десятилетия становился призером чемпионата страны, вдохновив миллионы фанатов. За шесть туров до конца текущего чемпионата клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, уверенно двигаясь к титулу. Однако дело не только в спортивных успехах. Для азербайджанцев Ирана футбол стал легальным пространством для выражения культурной идентичности. На трибунах звучат песни на азербайджанском языке, а фанаты демонстрируют плакаты с национальными символами — всё в рамках спортивной этики и уважения к общенациональным ценностям.

Спорт как инструмент единства

Власти Ирана неоднократно подчеркивали роль спорта в укреплении межэтнического диалога.

Футбол — мост между народами нашей страны

— министр спорта Ирана Хамод Саджади.

Инвестиции в инфраструктуру, такие как реконструкция стадиона в Тебризе или поддержка молодежных академий в регионах, подтверждают этот курс. Примечательно, что матчи «Трактора» посещают не только азербайджанцы.

Я перс, но болею за „Трактор“, потому что это команда всего нашего региона

— местный житель Тебриза Али Резаи.

Такое единство отражает политику Тегерана, направленную на интеграцию разных этносов через общие интересы. Например, азербайджанцы представлены в сборной Ирана: легендарный Али Даеи, экс-капитан национальной команды, имеет азербайджанские корни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Культурный код без политики

Несмотря на внешние стереотипы, в Иране этническое разнообразие не противоречит гражданской солидарности. Футбол здесь — способ празднования локальной культуры в рамках общенационального контекста. Даже жесткая конкуренция между «Трактором» и тегеранскими клубами, такими как «Эстегляль» или «Персеполис», остается в спортивном поле.

Мы соперничаем на поле, но за его пределами мы все — иранцы

— главный тренер «Трактора» Расул Хатиби.

Эта позиция находит отклик у болельщиков. Во время матча с «Эстеглялем» трибуны скандировали не только название клуба, но и лозунги в поддержку национальной сборной Ирана, готовящейся к Кубку Азии.

Когда спорт говорит громче слов

Рекордная посещаемость в Тебризе —история не только о футболе. Это пример того, как спорт может стать платформой для диалога, сохраняя культурное многообразие и укрепляя единство. Уважение к локальной идентичности и общенациональные цели не исключают, а дополняют друг друга. Возможно, именно поэтому 120 тысяч человек в Тебризе, вне зависимости от этнической принадлежности, вместе скандировали:

Иран — навсегда!

И в этом единстве — главная победа.