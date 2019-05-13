Вестник Кавказа

Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Михаил Богданов
Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эта цифра побила рекорды посещаемости не только для иранского чемпионата, но и стала одним из самых масштабных футбольных событий в Западной Азии за последние годы. Что стоит за этой невероятной популярностью? И как футбол стал объединяющим языком для азербайджанцев Ирана?

На прошлой неделе стадион «Ядегар-э Эмам» в Тебризе стал центром не только спортивного, но и культурного события: более 120 тыс. болельщиков заполнили трибуны, чтобы поддержать местный «Трактор» в матче против тегеранского «Эстегляля» (итог 2:1 в пользу хозяев).

Тебриз: город, где футбол — часть идентичности 

Тебриз, столица Восточного Азербайджана и культурный центр иранских азербайджанцев, известен своей страстью к футболу. Клуб «Трактор Сази», основанный в 1970 году как команда машиностроительного завода, за полвека превратился в символ региона. Его красно-белые цвета носят не только этнические азербайджанцы, но и представители других народов Ирана.

Когда играет „Трактор“, весь Тебриз, от детей до стариков, следит за матчем. Это наша гордость

— местный болельщик Рамин Гасымов. 

Рекордная посещаемость матча против «Эстегляля» — не случайность. В 2014 году клуб впервые завоевал Кубок Ирана, пять раз за последние полтора десятилетия становился призером чемпионата страны, вдохновив миллионы фанатов. За шесть туров до конца текущего чемпионата клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, уверенно двигаясь к титулу. Однако дело не только в спортивных успехах. Для азербайджанцев Ирана футбол стал легальным пространством для выражения культурной идентичности. На трибунах звучат песни на азербайджанском языке, а фанаты демонстрируют плакаты с национальными символами — всё в рамках спортивной этики и уважения к общенациональным ценностям.  

Спорт как инструмент единства 

Власти Ирана неоднократно подчеркивали роль спорта в укреплении межэтнического диалога.

Футбол — мост между народами нашей страны

— министр спорта Ирана Хамод Саджади.

Инвестиции в инфраструктуру, такие как реконструкция стадиона в Тебризе или поддержка молодежных академий в регионах, подтверждают этот курс. Примечательно, что матчи «Трактора» посещают не только азербайджанцы.

Я перс, но болею за „Трактор“, потому что это команда всего нашего региона

— местный житель Тебриза Али Резаи.

Такое единство отражает политику Тегерана, направленную на интеграцию разных этносов через общие интересы. Например, азербайджанцы представлены в сборной Ирана: легендарный Али Даеи, экс-капитан национальной команды, имеет азербайджанские корни. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Культурный код без политики

Несмотря на внешние стереотипы, в Иране этническое разнообразие не противоречит гражданской солидарности. Футбол здесь — способ празднования локальной культуры в рамках общенационального контекста. Даже жесткая конкуренция между «Трактором» и тегеранскими клубами, такими как «Эстегляль» или «Персеполис», остается в спортивном поле.

Мы соперничаем на поле, но за его пределами мы все — иранцы

— главный тренер «Трактора» Расул Хатиби.

Эта позиция находит отклик у болельщиков. Во время матча с «Эстеглялем» трибуны скандировали не только название клуба, но и лозунги в поддержку национальной сборной Ирана, готовящейся к Кубку Азии. 

Когда спорт говорит громче слов 

Рекордная посещаемость в Тебризе —история не только о футболе. Это пример того, как спорт может стать платформой для диалога, сохраняя культурное многообразие и укрепляя единство. Уважение к локальной идентичности и общенациональные цели не исключают, а дополняют друг друга. Возможно, именно поэтому 120 тысяч человек в Тебризе, вне зависимости от этнической принадлежности, вместе скандировали:

Иран — навсегда!

И в этом единстве — главная победа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
690 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; разгромило дома &quot;Химки&quot;

Махачкалинское "Динамо" разгромило дома "Химки"

Победа над &quot;Акроном&quot; укрепила лидерство &quot;Краснодара&quot; в РФПЛ

Победа над "Акроном" укрепила лидерство "Краснодара" в РФПЛ

&quot;Габала&quot; вернулась в Премьер-лигу Азербайджана

"Габала" вернулась в Премьер-лигу Азербайджана

Юный российский футболист подписал контракт с английским грандом

Юный российский футболист подписал контракт с английским грандом

Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в мировой футбол

Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в мировой футбол

Российские футболисты могут провести турне по Южной Америке

Российские футболисты могут провести турне по Южной Америке

Юный футболист застрял на дереве в Крыму

Юный футболист застрял на дереве в Крыму

&quot;Ахмат&quot; не смог обыграть &quot;Спартак&quot; в Грозном

"Ахмат" не смог обыграть "Спартак" в Грозном

Грузинский полузащитник может перейти в &quot;Спортинг&quot;

Грузинский полузащитник может перейти в "Спортинг"

Российские футболисты могут сыграть со сборной Колумбии

Российские футболисты могут сыграть со сборной Колумбии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы