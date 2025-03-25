Сколько можно быть президентом США и сколько хочет Дональд Трамп?

Дональд Трамп в очередной раз сообщил о том, что хотел бы баллотироваться на третий срок, и это не шутка. Его заявление вызвало целый спектр эмоций, как среди политиков, так и экспертов, от радостного до резко негативного. Расскажем, сколько можно быть президентом США, зачем нужна 22-я поправка и что стоит на пути Трампа к третьему сроку.

Возраст не помеха?

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2028 год, но уже сейчас Трамп задумывается о том, чтобы остаться у власти еще на четыре года. К концу нынешнего, второго по счету срока в должности президента, Дональду Трампу исполнится 82 года. Трамп уже самый возрастной из всех избранных президентов, до него держателем рекорда был Джо Байден, предыдущий лидер США. Что касается возраста с точки зрения закона, вторая статья Конституции США в отношении кандидата в президенты устанавливает нижнюю границу возраста - 35 лет, однако о верхней границе в ней нет ни слова.

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Рейтинг Трампа

Инаугурация Трампа 2025 прошла совсем недавно, 19 января, однако 47-й президент США уже многое успел, как у себя дома, так и во внешней политике. Чтобы быть переизбранным, президенту необходима поддержка электората. Нынешний рейтинг одобрения Трампа по результатам его деятельности, согласно многочисленным опросам, проводимым как американскими, так и международными платформами, составляет примерно 47-50%. Это достаточно неплохой показатель рейтинга президента, только вступившего в должность, однако он ниже, чем у всех президентов, что были до него, начиная с Франклина Рузвельта. Слабее рейтинг в начале срока был только в 2017 году, тоже у Трампа, который на тот момент считался 45-м президентом США. На данный момент Трамп пользуется поддержкой электората, но сумеет ли он ее сохранить к концу своего срока, будет зависеть от результатов, которых он сможет добиться, прежде всего, для экономики страны.

Пойдет ли Трамп на третий срок?

47-му президенту США ничто не мешает делать заявления о желании переизбраться на третий срок и готовности баллотироваться в 2028 году. Однако на практике, по крайней мере, на данный момент это невозможно из-за Двадцать второй поправки к Конституции США.

Что такое Двадцать вторая поправка?

Двадцать вторая поправка Конституции США - это изменение, которое стало частью американского основного закона в 1951 году. Её ключевой пункт -запрет на переизбрание более одного раза. То есть один человек, согласно 22й поправке, может быть избран президентом лишь два раза. Единственное предусмотренное исключение вступает в силу, когда кандидат на третий срок в один из предыдущих сроков на посту президента пробыл менее двух лет. Например, если в случае смерти президента в последний год срока его место занимает вице-президент, он всё еще может дважды баллотироваться на пост президента. Однако даже в этом случае ни один человек не может быть президентом США больше 10 лет. Получается, что по Конституции Дональд Трамп не может баллотироваться на третий срок.

Можно ли изменить Конституцию США?

Если у Трампа хватит сил и у него будет достаточная поддержка электората, он сможет баллотироваться в 2028 году при условии, что успеет к тому времени изменить американскую конституцию. Для этого ему понадобится две трети одобрения двух палат Конгресса - Сената и Палаты представителей, а также одобрение трех четвертей местных правительств штатов. Для принятия 22-й поправки в Конституцию, которая была желанной и обсуждалась с начала 1940х годов, понадобилось чуть менее четырех лет: именно столько времени осталось у Трампа, если он хочет стать президентом в третий раз.

Трамп станет вице-президентом?

Один из теоретически возможных способов исполнять обязанности президента еще четыре года после истечения второго срока, это баллотироваться в вице-президенты, например, с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом. То есть теоретические выборы 2028 выглядят следующим образом:

Трамп и Вэнс вместе участвуют в выборах 2028 года

в случае победы Вэнс уходит в отставку, и в рамках Акта о преемственности президентства от 1947 года, обязанности президента начинает исполнять вице-президент Трамп вплоть до следующих выборов.

Однако на пути этого сценария стоит Двенадцатая Поправка к Конституции США. Она запрещает лицам, конституционно не имеющим право быть президентом, избираться на должность вице-президента. Правда, 12 поправка была принята за полтора века до 22 Поправки, в 1804 году, и насколько одна поправка противоречит или дополняет другую, неизвестно: такого прецедента в американской избирательной истории еще не было.

По стопам Франклина Рузвельта?

Единственный президент США, который избирался на четыре срока, это Франклин Рузвельт. Впервые он был избран в 1932 году, а в последний раз - в 1944 году. Он умер в должности президента через год после четвертого избрания, в 1945 году. Именно после президентства Рузвельта и была введена 22-я Поправка к Конституции США. Надо отметить, что в историческом рейтинге всех президентов США Рузвельт по сей день на втором месте по популярности после Авраама Линкольна, сумевшего провести страну через Гражданскую войну и отменившего рабство. Франклин Рузвельт заслужил уважение за то, что ему удалось вывести страну из Великой депрессии.

Сможет ли Трамп в третий раз стать президентом США?

Даже если Трамп сможет каким-то образом баллотироваться на третий срок, победить ему будет непросто. В американской истории это удалось только невероятно популярному Франклину Рузвельту, при этом даже его в этом решении поддерживали далеко не все. До Рузвельта и до 22й поправки на третий срок пытались баллотироваться Улисс Грант, Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Гарри Труман, однако ни одному из них подобное не удалось, в том числе из-за устоявшейся со времён Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона (первого и третьего президентов США) традиции не избираться более двух раз, дабы не утратить способность эффективно руководить.