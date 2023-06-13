Заброшенный Гюмри

Землетрясение 1988 года частично разрушило Гюмри, стерев с лица земли соседний Спитак. Восстановление заняло длительное время, однако и сегодня в городе можно наблюдать следы того чудовищного катаклизма. Гюмри испытал на себе весь ужас землетрясения, но в городе сохранились не только разрушенные постройки, но и заброшенные объекты.

Гюмри – второй по численности город Армении, хотя там проживает чуть более 120 тыс. человек. Описанный в Пушкиным в "Путешествии в Арзрум" (до 1924 Александрополь), город стал наиболее известен в советский период истории под названием Ленинакан.

Веерное депо. (Охраняется)

Вокзал Гюмри один из старейших в республике. Он был основан еще во времена Российской империи.

Что было

В 1899 году в ходе строительства ж/д ветки Тбилиси - Александрополь - Карс было построено депо, которое выполняло функции важного транспортного узла для всего Южного Кавказа. Частично дорога оказалась заброшенной после Первой мировой войны, однако уже в советские годы город вновь стал железнодорожным хабом: через него осуществлялось сообщение с Нахчываном и Баку. А в разгар Холодной войны небольшой участок Гюмри-Карс был расконсервирован, благодаря чему шла торговля между СССР и Турцией.

Что стало

Сегодня старое депо вызывает двоякое ощущение. Вокзал, восстановленный после землетрясения, работает. Однако железная дорога практически застыла, пострадав от конфликта в Абхазии и армяно-азербайджанского конфилкта. Из-за падения спроса на пассажирские перевозки значительную часть работников железной дороги уволили. Локомотивный состав давно не обновлялся, а немногочисленные действующие поезда обновляют за счет деталей невостребованных составов. Изюминка вокзала – старое веерное депо - давно остановлено, его окружают брошенные хозяйственные постройки и несколько потрепанных временем локомотивов. Повсюду валяются части демонтированных рельсов и прочего хозяйственного мусора. Старый раритетный паровоз, расположенный на постаменте вблизи главной платформы – единственный экспонат абстрактного музея техники и грустное напоминание о прошлом некогда крупного транспортного узла.

Фонтан "Дружба". (Не охраняется)

Район Антараван (Лесной квартал) активно развивался, когда численность населения Ленинакана росла. На рубеже 1970-1980-х там стали появляться современные на тот момент пятиэтажные жилые дома, которые по плану должны были утопать в зелени.

Что было

Построенный спальный район должен был стать уютным уголком города, где рабочие многочисленных предприятий Ленинакана могли отдохнуть и приятно провести время. Здесь разбивали парки, а архитектор Артур Тарханян спроектировал и построил фонтан, который отличался необычным дизайном. Каким образом этот фонтан воплощал идею дружбы сказать сложно, однако он нравился местным жителям. Сложная, с обилием сварных швов металлическая конструкция привлекала внимание, в том числе, будущих инженеров, учившихся в расположенном неподалеку Политехническом институте. Фонтан торжественно открыли в 1984 году.

Что стало

Район Антараван был уничтожен землетрясением. Не осталось ни одного жило дома, исчезли все деревья. Сохранился лишь фонтан, который смог устоять во время природного катаклизма. Пустынный пейзаж, обломки домов, разбросанные вокруг "Дружбы", вдохновили уличных художников и немногочисленных туристов дать фонтану иное название – "НЛО". Сооружение на удивление сохранилось хорошо, оно не аварийное и может быть восстановлено, если квартал вновь будет отстроен, а к фонтану будут проложены современные коммуникации. Пока что "Дружба" - холодное напоминание о жизни, которая некогда кипела в парке.

Текстильный комбинат. (Частично охраняется)

Дорогие братья армяне! Примите наш скромный подарок, и пусть он будет вкладом в расцвете вашей отечественной текстильной промышленности

– гласит текст письма Иваново-Вознесенских рабочих, увековеченный на стеле текстильного комбината.

Что было

Ленинаканский текстильный комбинат был основан в 1924 году. Промышленное предприятие обеспечивало город более 7 тыс. рабочих мест. На предприятии также трудились работники текстильного производства со всего Советского Союза. Красивые просторные цеха представляли служили примером ранней советской архитектуры. Несмотря на сугубо технический профиль, комбинат оставался уютным, поскольку на его территории располагалась широкая аллея, дома культуры, а также отдельные зоны отдыха. На стенах многих зданий красовалась мозаика.

Что стало

Ленинаканский текстильный комбинат сильно пострадал от землетрясения, однако был восстановлен, хотя полностью территория предприятия так и не была расчищена. По-настоящему производство было остановлено уже в период суверенной Армении и не по причине разрушений. Корпуса зданий частично разрушены, кое-где демонтированы стены и крыши, цеха пусты. Территорию неоднократно пытались реанимировать, однако предполагаемый торгово-туристический кластер так и не удалось устроить среди развалин. Уцелевшее главное здание комбината и несколько помещений еще напоминают о масштабах некогда грандиозного предприятия. Однако главные хозяева этих мест - тишина и ветер.