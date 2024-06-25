Что нужно знать о поезде Ереван-Тбилиси: расписание, билеты, цены

Южно-кавказская железная дорога сообщила дату осеннего запуска поездов между Ереваном и Тбилиси. Расскажем, как добраться из Армении в Грузию или из Грузии в Армению на поезде Ереван-Тбилиси, какова стоимость билетов, как и где их купить, что представляет из себя этот поезд и по какому расписанию ходит.

Если летом из одной столицы в другую можно добраться только на поезде Батуми-Ереван, то в сентябре к расписанию добавляется поезд Тбилиси-Ереван. Ночной поезд, курсирующий из Еревана в Тбилиси и обратно, это удобный, безопасный и атмосферный способ путешествовать между Грузией и Арменией. Хотя дорога между столицами этих южнокавказских государств занимает чуть более 10 часов, цена билетов остается доступной.

Какое расписание поезда Ереван-Тбилиси осенью 2024 года?

Поезда из Тбилиси в Ереван ходят по сезонным расписаниям, которые немного меняются каждый год. Поезд Ереван-Тбилиси (371/372) возвратится в расписание пассажирских железнодорожных перевозок между Арменией Грузией 3 сентября.

Из Еревана этот поезд будет отправляться по нечетным дням в 21:30 и прибывать в грузинскую столицу в 07:35 утра следующего дня, а из Тбилиси - по четным в 22:40, и прибывать в Ереван - в 08:59. Летний поезд из Батуми в Ереван через Тбилиси (201/202) также продолжит ходить до конца сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какова цена билетов на поезд Ереван-Тбилиси?

Взрослый билет в СВ из от Еревана до Тбилиси стоит 25 430 драм (около 6 тысяч рублей), детский (5-10 лет) - 14 880 драм (около 3500 рублей);

Взрослый билет в купе из Еревана до Тбилиси стоит 17 330 драм (нижнее место, около 4 тысяч рублей) и 16 310 (верхнее, примерно 3800 рублей), проезд для детей стоит 10 180 драм (2400 рублей);

Проезд в плацкарте для взрослого стоит 13 360 драм (нижнее место, чуть более 3000 рублей) и 12 380 (верхнее, почти 3000 рублей), проезд для детей - 7 600 драм (около 1800 рублей;

Детей до 5 лет провозят бесплатно, но место отдельное им в таком случае не выделяется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как купить билет на поезд из Еревана в Тбилиси?

Лично на одной из железнодорожных станций на пути поезда (самый простой и надежный способ);

На сайте Южно-Кавказской железной дороги (сайт https://ticket.ukzhd.am/login.aspx?ReturnUrl=%2f часто тормозит);

Через посредника Get Your Guide (удобнее, но сильно дороже).

Как купить билеты на поезд на вокзале Тбилиси?

Международные поезда отправляются с главного железнодорожного вокзала Тбилиси, расположенного рядом со станцией метро "Вокзальная площадь". Билетные кассы, которые работают в основном с 8:00 до 20:00, находятся внутри главного здания на третьем этаже. Кассы работают. Но несколько касс продолжают работать до отправления последнего поезда. Нужно взять бумажный билетик из автомата и подождать, пока номер не замигает над одной из касс. Во время покупки необходимо предъявить свой паспорт. Оплата может быть произведена наличными лари или картой, но иногда терминалы для карт не работают. Возле эскалаторов есть банкоматы.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

На Центральном вокзале Тбилиси есть просторная зона ожидания рядом с билетными кассами. Над эскалаторами есть электронное табло с расписанием поездов. На верхнем уровне находится кафе, которое работает с 9:00 до 20:00. Есть места для зарядки телефона (на вокзале есть Wi-Fi) и туалет (50 тетри, примерно 16 рублей). Рядом со станцией метро есть супермаркет, а внутри вокзала есть несколько банкоматов и пунктов обмена валюты, а также камера хранения (20 лари за ячейку в день). Поезд в Ереван чаще всего отправляется с платформы 3.

Как купить билеты на поезд на вокзале Еревана?

Железнодорожный вокзал Еревана (Сасунци Давид) открыт круглосуточно, но кассы работают только с 9:00 до 18:00. Станция расположена к югу от центра, рядом с одноименной станцией метро. Утром часто можно застрять в очереди, поскольку от турфирм приходят покупать билеты для клиентов. Кассы для покупки билетов на международные поезда находятся в левом крыле вокзала при входе, а билеты на электрички до Гюмри продаются в правом крыле. Если нужно снять драмы, банкомат есть внутри входа на железнодорожную станцию, в кассах чаще всего принимают только наличные деньги. Паспорт для покупки билета здесь также необходим.

Ереванский вокзал довольно большой, около него есть кафе и несколько магазинов, пункты обмена валюты и аптека. Также есть общественный туалет (100 драмов, примерно 23 рубля). На вокзале есть бесплатный Wi-Fi, но сигнал обычно очень слабый, причем рано утром соединения обычно нет. Вокзальная камера хранения багажа тоже не всегда открыта. Железнодорожные платформы расположены в задней части вокзала. Поезда в Тбилиси обычно отправляются с платформы 1.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насколько заранее покупать билеты на поезд Ереван-Тбилиси?

Лучше всего покупать билеты как можно скорее, особенно в теплое время года в выходные и праздничные дни. Но сильно заранее купить все равно не получится, поскольку продажа билетов открывается лишь за 40 дней. Иногда билеты возвращают прямо в день поездки, поэтому может повезти и получится купить билет в последнюю минуту.

Если совершить поездку по каким-то причинам не получится, вернуть деньги за билет можно вплоть до дня поездки. Для этого необходимо будет лично подойти в кассу железнодорожного вокзала. За изменения или возврат билета может взиматься комиссия. За дополнительную плату также возможно повышение класса билета.

Что представляет собой поезд Ереван-Тбилиси?

В поезде Ереван-Тбилиси-Ереван нет вагона-ресторана, поэтому стоит взять с собой что-нибудь перекусить. Есть кулер с холодной и горячей водой для приготовления кофе/чая. В СВ и купе каждому пассажиру предоставляется бутылка воды. В поезде есть Wi-Fi, но на хорошую скорость рассчитывать не стоит. В купе есть небольшой электронный сейф над нижними койками. В каждом вагоне есть два санузла с туалетом, умывальником и душем. Окна в поезде не открываются, курение строго запрещено.

Поезд Ереван-Тбилиси пересекает границу Грузии и Армении между станциями Айрум и Садахло. Граница проходит примерно в 70 км к югу от Тбилиси, это примерно 2 часа в пути на поезде, а из Еревана дорога до границы, которая находится в 200 км к северу от столицы, занимает около 6 часов. С каждой стороны поезд проверяют пограничники, в целом прохождение пограничного контроля занимает 1,5-2 часа.