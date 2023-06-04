3 заброшки затерянной Ахталы

Ахтала – небольшой город на севере Армении в Лорийской области, на границе с Грузией. Его не встретишь в туристических путеводителях, едут туда лишь энтузиасты, которых привлекает застывшая во времени глубинка. Любителей острых ощущений может заинтересовать несколько заброшенных сооружений Ахталы, напоминающих о бурном промышленном прошлом города.

Штольня медного рудника (Не охраняется)

Ахталинский горно-обогатительный комбинат был построен в начале XX века. Он был связан с аналогичным предприятием в селе Шамлуг. В 1970-е рудники обоих поселений были объединены в Алавердинский горно-металлургический комбинат и проложена узкоколейная железная дорога.

Что было?

В штольнях Ахталы залегали тонны цветной металлической руды, преимущественно меди. Добыча была дорогостоящей, поскольку рельефа Ахталы не позволяет построить отдельную ж/д ветку, поэтому там ездила лишь небольшая вагонетка. Глубина штольни неизвестна, однако визуально она составляла не менее 50 метров и включала в себя несколько секций. На некоторых участках узкоколейки были построены мосты, где-то дорога проходила через многометровые тоннели, несколько секций было забетонировано.

Что стало?

Ахталинская штольня заброшена с начала нулевых. Кое-где стоят брошенные вагонетки, в самой штольне невыносимая сырость и затхлый запах. Туннели заполнены водой и глиной, что затрудняет перемещение. Старые рельсы давно прогнили. Изредка в штольне ведется добыча руды, которая вывозится на самосвале. Посещение заброшенного объекта небезопасно ввиду его аварийности и риска встретить мародеров, которые время от времени посещают рудник. Бытовые помещения для рабочих снесены, брошенный локомотив и вагонетки постепенно растаскиваются.

Заброшенная больница. (Не охраняется)

Главное медицинское учреждение Ахталы было построено в 1960-е годы, когда численность сотрудников горно-обогатительного комбината росла.

Что было?

Современное по тем временам, четырехэтажное здание было рассчитано более чем на 100 коек. Многочисленный штат сотрудников обеспечивал стационарное лечение, проводил операции, была своя лаборатория. Это была многопрофильная больница, услугами которой могли пользоваться, в том числе, жители города и ближайших сел. В период пика численности Ахталы (5 тыс. человек), больница предоставляла также санаторно-профилактическое лечение.

Что стало?

Больница прекратила работу вскоре после закрытия комбината. В 1999 году ее помещения стали постепенно забрасываться. В наши дни ахталинская лечебница это мрачная постройка, в которой гуляет лишь ветер. Повсюду разбросаны вещи, обломки мебели, подвальные помещения завалены мусором. Под ногами можно разглядеть использованное медицинское оборудование и инструменты. Кажется, что больницу покидали в спешке, убегая от неведомой эпидемии. Мрачные коридоры не освещены и разграблены, помещения первого этажа зарастают дикой растительностью. Даже городские «художники» сторонятся этой постройки, поэтому на стенах больницы нет граффити.

Канатная дорога. (Не охраняется)

Ахталинская канатка никогда не была шедевром архитектуры, несмотря на то, что смотрится она довольно величественно. Эту дорогу отличает удивительная сохранность.

Что было?

Фуникулер был построен примерно в то же время, что и больница и был призван обеспечить безопасное и быстрое передвижение рабочих от жилых кварталов до промышленной зоны горно-обогатительного комбината. Длина дороги составляла почти 1,5 километра между двумя станциями (верхней и нижней) и одной промежуточной. Жители города также могли воспользоваться услугами фуникулера, а смотровые (остановочные) площадки позволяли насладиться видами гор и ущелья.

Что стало?

Сегодня канатная дорога замерла. Она не разрушена до основания, хотя ступени и несущие стены сильно повреждены осадками и ветрами. Канаты по-прежнему натянуты, хотя приводить дорогу в движение опасно. В центре дороги вот уже 20 лет одиноко висит брошенный вагончик, который может в любой момент с грохотом обрушится в ущелье.