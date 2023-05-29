Три самые печальные заброшки Еревана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ереван приветствует гостей бульварами, площадями, парками, скверами, уютными кафе. Но есть в городе такие уголки, куда даже местные стараются не ходить, хотя когда-то эти места притягивали сотни и тысячи людей.

Выставочный комплекс ВДНХ Армянской ССР. (Частично охраняется)

Выставки достижений народного хозяйства строились во многих столицах Советского Союза. В Армении недалеко от кладбища Чарбах (район Шенгавит), на улице Ширака расположен комплекс ВДНХ АрмССР, построенный в 1970-1980-е.

Что было?

По замыслу архитекторов, каждый павильон должен был символизировать отдельную отрасль народного хозяйства республики. Стройные, со свойственным Армении арочным колоритом, строения сочетались с современными постройками. Посетители часто путали главное здание выставки с причудливым сооружением в центре комплекса - павильонам с огромным куполом, где были собраны промышленные достижения. Выставка славилась обилием фонтанов и рестораном "Васпуракан".

Что стало?

Сегодня выставка напоминает город-призрак. На ее дорожках безлюдно, павильоны заброшены, часть из них разрушена, часть закрыта или используется местной мебельной компанией в качестве складских помещений. Блуждая по пустынным тропинкам, можно наткнуться на предметы из прошлого, архаично разбросанные по территории комплекса. Наиболее эффектные здания сохранились, но что у них внутри, неизвестно, поскольку двери либо завалены, либо заколочены.

Что вы здесь почувствуете?

На территории ВДНХ Армянской ССР вас не оставляет чувство отрешенности, усиливающееся у монументального забора, который окружает территорию комплекса.

Ресторан "Арагил" (Не охраняется)

"Хотите попробовать лучший шашлык в Ереване? Тогда вам стоит отправиться в ресторан "Арагил"", – говорили гостям армянской столицы.

Что было?

Построенный в 1959 году в парке Победы (район Канакер-Зейтун) ресторан "Арагил" считался лучшим в столице, поскольку к его проекту приложил руку архитектор Рафаэл Исраелян, автор мемориального комплекса со знаменитым каскадом, над которым возвышается скульптура "Мать Армения" работы Ары Арутюняна. Расположенный на том же холме, чуть правее от скульптуры, ресторан "Арагил" пленил завораживающим видом на Ереван и встречал гостей открытыми верандами, расположенными по тому же принципу что и каскад, поэтому ни одна вышестоящая, либо нижестоящая веранда не перекрывала панораму города. Хотя зимой в Ереване холодно, веранды никогда не пустовали. Красота этих мест была запечатлена в фильме "Путь на арену" (1963) режиссера Генриха Маляна о судьбе клоуна-мима Леонида Енгибарова.

Что стало?

"Арагил" закрылся внезапно в начале 1990-х. По сей день непонятно, кому принадлежит здание, почему оно заброшено. Из жемчужины Еревана "Арагил" превратился в невыносимое отхожее место, которым время от времени пользуются недобросовестные посетители парка Победы. Подвальные помещения и кухня захламлены мусором и остатками мебели. Летние веранды пусты, на стенах граффити. Чудом сохранившиеся барельефы двух аистов, украшавшие торцы стен здания, а также парадная арка – единственное напоминание о былой роскоши.

Что вы здесь почувствуете?

При взгляде на разрушенные конструкции некогда монументального и утонченного здания одолевает чувство апатии и безысходности.

Летний зал кинотеатра "Москва" (Не охраняется)

Кинотеатр "Москва" один из старейших культурных центров Армении. Практически весь армянский кинематограф так или иначе связан с историей "Москвы", а для многих армянских актеров и режиссеров, в особенности Эдмонда Кеосаяна, он стал своеобразной альма-матер.

Что было?

Расположенный в центральном районе Еревана (Кентрон), кинотеатр на протяжении многих десятков лет ежедневно встречал тысячи гостей. Поэтому в жаркой столице советской Армении в 1967 году появился открытый кинозал, выполненный в духе модернизма. Архитекторам Тельману Геворгяну и Спартаку Кнтехцяну удалось уместить большой и вместительный кинозал (850 мест) на сравнительно не большом участке земли в виде парящего театра.

Что стало?

В 1980-е летний кинозал постепенно стал забрасываться, а в 1990-е и вовсе стал безлюдным. Сооружение огорожено невзрачным забором. В начале 2000-х предлагали снести зал и построить на его месте небольшую гостиницу, но Союзу архитекторов и горожанам удалось отстоять шедевр архитектуры.

Что вы здесь почувствуете?

Попасть на его территорию несложно. Посещая брошенный летний кинозал, усаживаясь на потрепанные кресла, слыша шелест не убранных сухих листьев, ощущаешь одиночество, хотя совсем рядом гудит шумный город.