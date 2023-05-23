Три культовые заброшки Еревана

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Современный Ереван встречает туристов арт-объектами, памятниками архитектуры и искусства, но есть у армянской столицы и неприглядная сторона, окутанная тайнами и похороненная под слоями пыли и ржавчины. Это постройки, некогда будоражившие фантазии энтузиастов-новаторов, оказавшиеся бессильными перед временем, но чудом сохранившиеся до наших дней.

Старый терминал аэропорта Звартноц. (Охраняется)

Первую заброшку туристы могут видеть, подлетая к аэропорту Еревана. Первый терминал там построили в 1961 году, но уже через 10 лет решили модернизировать. Сданный в эксплуатацию 10 февраля 1982 года обновленный терминал и стал шедевром архитектуры. Оригинальный дизайн, выдержанный в духе космической саги, намекал на то, что аэропорт Звартноц будет принимать как земные воздушные суда, так и межгалактические. Главный корпус сооружения окружает галерея терминала. Здесь были и диспетчерская, и ресторан, из окон которого открывались прекрасные виды. Спроектировали терминал архитекторы Артур Тарханян, Спартак Хачикян, Грачья Погосян, Левон Черкезян, Жорж Шехлян.

Это терминал проработал чуть более 20 лет. С обретением независимости Армения распрощалась с малой авиацией, что резко увеличило нагрузку на ставшую единственной к тому времени воздушную гавань. Серьезным испытаниям Звартноц подвергся в период эскалации вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. К концу 1990-х руководство аэропорта пыталось сохранить его функционал сооружения путем расширения дополнительных грузовых терминалов. Однако уже в начале нулевых, следуя международным требованиям по авиаперевозкам, власти решили построить два современных стандартных терминала. А старый так и стоит заброшенным и потихоньку разрушается.

Детская железная дорога. (Частично охраняется)

Детские узкоколейные железные дороги строили во многих городах и республиках СССР в рамках популяризации профессии железнодорожника. Идея программы была интересной: железная дорога, подвижный состав, локомотивная бригада, которая полностью обслуживалась детьми.

Особенность ереванской детской железки заключалась в том, что столица советской Армении расположена в горной местности, которую разделяет внушительное ущелье Раздан. Именно в этом ущелье по проекту архитектора Микаэла Мазманяна в 1937 году была поострена детская железная дорога, протяженностью 2,1 км с двумя станциями "Родина" (Айреник) и "Пионерская" (Пионеракан), а также одной промежуточной платформой "Радостная" (Урахутюн). Станция "Родина" и платформа "Радостная" располагались над оросительным каналом и плавательным бассейном, и пути были проложены между двумя бурлящими горными потоками.

Ереванская детская железная дорога остановилась в начале 1990-х. Добраться до нее без путеводителя сложно, поскольку само место давно заброшено. Ущелье встречает дикими безлюдными пейзажами.

Пройти к вокзалу можно лишь через мрачный пешеходный тоннель, дорога к которому теряется где-то в узких улочках старого городского района Конд. Миновав жутковатый тоннель, можно увидеть заброшенную дорогу, чудом сохранившееся здание вокзала, два локомотива, а также несколько прогнивших вагонов. В будние дни встретить кого-либо у дороги не получится, но в выходные там можно увидеть одинокого сторожа и движение одного состава с одним единственным вагоном от станции "Родина" до руин станции "Пионерская", который проезжает без остановки разрушенную платформу "Радостная".

Ереванская канатная дорога (Не охраняется)

Для расположенного в горной местности Еревана широкие проспекты и новые ветки метро – дорогое удовольствие. В начале 1960-х власти озаботились проблемой городского пассажиропотока, так как численность населения столицы тогда непрерывно росла. Архитекторы с энтузиазмом принялись предлагать проекты по оптимизации системы общественного транспорта с учетом природного рельефа. В 1967 году благодаря архитекторам Багдасару Арзуманяну и Ованесу Маркаряну в столице АрмССР появился фуникулер длинною в 504 метра с двумя станциями "Норк" и "Гераци", соединявший центр города с Норкским плато. Но трагедия 2004 года, унесшая жизни троих и покалечившая восемь человек, остановила фуникулер на долгие годы.

Сегодня ереванская канатная дорога - призрак в центре города. Ее заброшенные станции пусты и частично демонтированы. Передвигаться по полуразрушенным лестницам опасно. Стены и перекрытия продуваются всеми ветрами, а в самих помещениях господствуют сырость, мусор и "художества" вандалов. Тысячи разбросанных проездных билетов, детские игрушки и невыносимый запах нечистот создают гнетущую атмосферу, которую невозможно компенсировать видами Еревана, открывающимися со смотровых площадок. Одинокий вагончик у станции "Гераци" служит ночлежкой. Вот только для кого - неизвестно.