Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана направится в Армению сегодня

Глава МИД Ирана направится в Армению сегодня
© Фото: сайт агентства Mehr
Сегодня состоится визит руководителя МИД Ирана Аббаса Аракчи в Ереван. Там он встретится с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и обсудит актуальные для двух стран вопросы.

Руководитель МИД Ирана Аббас Аракчи прилетит в Ереван сегодня. Его пригласил армянский коллега Арарат Мирзоян, передал официальный представитель иранского ведомства Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что визит предполагает встречу между двумя министрами и другими высокопоставленными лицами. Темой обсуждения станет как международная, так и региональная повестка.

Стоит отметить, что в Ереване пройдет презентация книги Аббаса Аракчи под названием "Сила переговоров" в переводе на армянский язык. Предисловие к ней было написано Араратом Мирзояном.

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