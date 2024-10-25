Вестник Кавказа

Частный дом взорвался в Армении

Частный дом взорвался в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв прогремел накануне вечером в одном из сел Араратской области. По данным СМИ, в результате него пострадали два человека.

Жилой дом частично обрушился из-за взрыва в селе Азатаван, расположенном в Араратской области. Об инциденте пишут армянские СМИ.

ЧП случилось вечером в понедельник. Взрывная волна частично уничтожила строение.

Кроме того, в результате взрыва есть пострадавшие. Ранения получили два человека, оба доставлены в больницу, передает Shamshyan.com. Их личности пока не известны.

На месте взрыва, кроме спасателей и стражей порядка, работают специалисты "Газпром Армения".

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