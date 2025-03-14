Вестник Кавказа

Столица Абхазии останется завтра без воды

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Жители города Сухума, а также частично Сухумского района, на протяжении большей части завтрашних суток не смогут пользоваться водой.

Воду отключат завтра в столице Абхазии, предупредил "Водоканал".

По данным компании, провести определенное время без воды придется тем, кто живет в Сухуме. Отключение запланировано и в ряде населенных пунктов Сухумского района.

Сроки отключения – с полуночи до восьми часов вечера, то есть в общей сложности водоснабжение прекратится на 20 часов.

Причина отключения – необходимость отремонтировать водопровод.

В Сухуме вода пропадет из кранов на улицах Эшба и Апсильской, Чанба и Братьев Зантария. Кроме того, запастись водой лучше жителям Старого поселка, района Колоса, ВИЭМа, рынка, Маяка и Турбазы. Лишатся воды также обитатели нагорной и центральной частей города. В районе день без воды проведут жители сел Баслата и Дзыгута.

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