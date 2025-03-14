Вестник Кавказа

Кремль не будет оглашать содержание встречи России и США

Кремль не будет оглашать содержание встречи России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оглашение деталей переговоров делегаций РФ и США в Саудовской Аравии не состоится. С соответствующим заявлением выступили в Кремле.

Детали встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии не будут оглашаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров раскрываться точно не будет. Этого не следует ожидать"

- Дмитрий Песков

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры РФ и США по урегулированию ситуации на Украине. Встреча длилась 12 часов. Один из руководителей российской делегации Григорий Карасин назвал встречу непростой, но крайне полезной.

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