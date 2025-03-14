Кремль не будет оглашать содержание встречи России и США

Оглашение деталей переговоров делегаций РФ и США в Саудовской Аравии не состоится. С соответствующим заявлением выступили в Кремле.
Детали встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии не будут оглашаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров раскрываться точно не будет. Этого не следует ожидать"
- Дмитрий Песков
Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры РФ и США по урегулированию ситуации на Украине. Встреча длилась 12 часов. Один из руководителей российской делегации Григорий Карасин назвал встречу непростой, но крайне полезной.