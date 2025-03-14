Вестник Кавказа

Переговоры в Саудовской Аравии по Украине оценил Карасин

Переговоры в Саудовской Аравии по Украине оценил Карасин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из руководителей делегации РФ на переговорах с США в Эр-Рияде, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин рассказал, как прошли переговоры экспертных групп России и Америки в Эр-Рияде.

Встреча российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии, состоявшаяся накануне и длившаяся на протяжении более чем 12 часов, была непростой, но принесла пользу, рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам и один из руководителей российской делегации Григорий Карасин.

"Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев"

– сенатор

Он подчеркнул, что стороны рассмотрели многие проблемы, хотя, естественно, что не по всем моментам их точки зрения сошлись, пишет ТАСС.

В то же время, отметил парламентарий, разговор в любом случае был своевременным, особенно учитывая приход к власти в США новой администрации, в состав которой вошли другие политики.

Карасин добавил, что Москва и Вашингтон продолжат переговоры, причем они будет проходить уже с участием мирового сообщества – как ООН, так и отдельных стран.

В целом, по его словам, состоялся конструктивный диалог, который необходим и России, и США.

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