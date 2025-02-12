Деньги коррупционеров помогут построить новые медучреждения в Казахстане

В Акмолинской области на деньги коррупционеров возведут 10 новых медицинских объектов – в селах заработают 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебные амбулатории и один медпункт.
Власти Казахстана продолжат строительство медицинских объектов, которые возводятся на средства коррупционеров, возвращенные государству, сообщили в пресс-службе правительства страны.
"Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области"
- правительство Казахстана
В общей сложности на эти средства в селах восьми районов области вырастут 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт, передает Sputnik Казахстан.