Вестник Кавказа

Деньги коррупционеров помогут построить новые медучреждения в Казахстане

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Акмолинской области на деньги коррупционеров возведут 10 новых медицинских объектов – в селах заработают 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебные амбулатории и один медпункт.

Власти Казахстана продолжат строительство медицинских объектов, которые возводятся на средства коррупционеров, возвращенные государству, сообщили в пресс-службе правительства страны.

"Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области"

- правительство Казахстана

В общей сложности на эти средства в селах восьми районов области вырастут 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт, передает Sputnik Казахстан.

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