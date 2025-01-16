Вестник Кавказа

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абайской области Казахстана в городе Семей за счет возвращенных средств коррупционеров построят новый медицинский центр, правительство страны выделит на это строительство 2,6 миллиарда тенге.

В скором времени в Семее (Абайская область) начнется строительство центра оказания специальных социальных услуг – возводиться он будет за счет возвращенных в страну активов коррупционеров, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

"Правительством выделено 2,6 млрд тенге ($5 156 788) на строительство медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей, который позволит повысить охват граждан качественной медицинской помощью"

- правительство Казахстана

Власти страны активно используют средства Специального государственного фонда, в котором аккумулируется возвращенные из-за рубежа средства коррупционеров, на строительство социально значимых объектов – больниц, реабиоитационных центров, детских садов, школ и музыкальных школ, общежитий и спортивных комплексов: сейчас в стране возводится 13 таких сооружений, передает Sputnik Казахстан.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
830 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Туркестанской области вырастет новый микрорайон

В Туркестанской области вырастет новый микрорайон

Турция вспоминает о жертвах землетрясений 2023 года

Турция вспоминает о жертвах землетрясений 2023 года

Турция достроит 251 тыс домов в районе землетрясений 2023 года

Турция достроит 251 тыс домов в районе землетрясений 2023 года

В Казахстане средства коррупционеров направили на строительство школы

В Казахстане средства коррупционеров направили на строительство школы

Узбекистан начнет строительство Трансафганской железной дороги в этом году

Узбекистан начнет строительство Трансафганской железной дороги в этом году

Азербайджан поможет Киргизии в строительстве малой ГЭС и швейной фабрики

Азербайджан поможет Киргизии в строительстве малой ГЭС и швейной фабрики

Первый энергоблок АЭС в Казахстане могут построить за 8 лет

Первый энергоблок АЭС в Казахстане могут построить за 8 лет

Казахстан ускорит заключение соглашений по строительству АЭС

Казахстан ускорит заключение соглашений по строительству АЭС

На российских стройках будут работать специалисты из Узбекистана

На российских стройках будут работать специалисты из Узбекистана

Казахстан продолжит строительство новых дорог

Казахстан продолжит строительство новых дорог

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы