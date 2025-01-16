В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

В Абайской области Казахстана в городе Семей за счет возвращенных средств коррупционеров построят новый медицинский центр, правительство страны выделит на это строительство 2,6 миллиарда тенге.

В скором времени в Семее (Абайская область) начнется строительство центра оказания специальных социальных услуг – возводиться он будет за счет возвращенных в страну активов коррупционеров, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

"Правительством выделено 2,6 млрд тенге ($5 156 788) на строительство медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей, который позволит повысить охват граждан качественной медицинской помощью"

- правительство Казахстана

Власти страны активно используют средства Специального государственного фонда, в котором аккумулируется возвращенные из-за рубежа средства коррупционеров, на строительство социально значимых объектов – больниц, реабиоитационных центров, детских садов, школ и музыкальных школ, общежитий и спортивных комплексов: сейчас в стране возводится 13 таких сооружений, передает Sputnik Казахстан.