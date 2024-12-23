В Казахстане построят 175 тысяч новых домов

Минпромстрой Казахстана в наступившем 2025 году намерен установить новый рекорд по количеству построенного жилья, возведя 19 миллионов квадратных метров жилой площади для улучшения жилищных условий граждан страны.

Казахстанские строители поставили перед собой цель - установить в наступившем 2025 году новый рекорд по количеству построенного жилья, перекрыв показатели ушедшего 2024 года, сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства Казахстана.

"В 2024 году в Казахстане было построено 18,96 млн квадратных метров жилья. Об этом Это рекордный показатель в жилищном строительстве за все годы независимости страны"

– Минпромстрой Казахстана

В 2025 году в стране будет построено 19 млн кв м жилья – это 175 тыс жилых зданий, а до 2029 года запланировано построить 111 млн. "квадратов" жилья. В минувшем году в Казахстане было сдано в эксплуатацию 172 089 жилых зданий: 39 064 из них – это индивидуальные жилые дома, передает Sputnik Казахстан.

Это позволило значительно улучшить жилищные условия граждан, как того требует Закон о реформировании жилищного законодательства, подписанный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Так, 71 тыс граждан, арендующих государственное жилье, получили возможность приватизировать свои квартиры, свыше 20 тыс новых квартир выкупили для нуждающихся акиматы, а около 13 тыс семей впервые получили свое жилье.

Всего свои жилищные условия в 2024 году улучшили около 10 тыс семей, а более 64 тыс семей получили государственную поддержку в субсидировании арендной платы в размере 1 трлн тенге ($1,8 млрд).