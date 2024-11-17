Участок ведущей в Иран дороги закрыли из-за непогоды в Армении

В Армении на неопределенное время закрыт для проезда участок новой дорог, ведущей в Иран. Причина - неблагоприятные погодные условия.

На фоне неблагоприятных погодных условий в Армении временно закрыли участок новой дороги, ведущей в Иран. Об этом сказано в сообщении, распространенном 7 февраля Дорожным департаментом РА.

С 09:00 по местному времени автолюбителям нельзя пользоваться дорогой Нораван-Лцен-Татев, а участок трассы Шинуайр-Татев недоступен для проезда для фур и машин с прицепами.

Согласно информации Спасательной службы МВД, для большегрузов в настоящее время также закрыты дороги, ведущие из Ванадзора в Дилижан, Степанаван, Алаверди и Спитак. Кроме того, нет проезда по дороге Ноемберян-Киранц и через Спитакский перевал.