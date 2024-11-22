Карта, наличные и разговорник: без чего нельзя ехать в Армению?

Путешествуя по миру важно учитывать традиции, менталитет, а также уровень социально-экономического развития посещаемой страны. Расскажем, без чего не обойтись в Армении и что стоит обязательно взять с собой.

Почему в Армении нужны карты местности?

Площадь Армении небольшая, там в стране легко заблудиться. На трассах есть дорожные указатели, однако большинство грунтовых дорог не оснащено дорожными знаками. Поэтому, посещая Армению, не лишним будет обзавестись актуальными картами, либо использовать интернет-ресурсы с актуальным обновлением. Поскольку местным карты не нужны, купить их на месте будет сложно, а туристических проспектов недостаточно для того, чтобы путешествовать на личном автотранспорте. Кроме того, многочисленные маршруты по сельским дорогам нигде не обозначены, хотя пользуются популярностью у любителей бездорожья.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Армении нужны наличные деньги?

Армяне предпочитают безналичный расчет. В Ереване, Цахкадзоре, Джермуке, Гюмри и прочих крупных городах вполне можно обойтись картами российских банков. Однако Армения страна контрастов, где урбанизм тесно соседствует с архаикой, а потому на многочисленных рынках, торговых базах, в сельской местности мобильного терминала оплаты не будет. Перевести деньги с карты на карту также не получится, поэтому важно, чтобы на руках была определенная сумма местной наличной валюты. Она пригодится, если понадобится расплатиться в такси, купить домашние овощи или перекусить вдали от местного фастфуда. Менять деньги лучше всего по прибытии, но не в самом аэропорту Звартноц или на границе. В республике полно коммерческих банков, поэтому лучше всего менять деньги уже городе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Армении нужен разговорник?

Старшее поколение в Армении помнит советское время и хорошо, хоть и с акцентом, говорит на русском языке. Однако русский давно перестал быть обязательным к изучению в школах. Последовательная вестернизация Армении, которая усилилась в последние годы, привела к тому, что молодые армяне чаще предпочитают учить английский, испанский или французский языки. Поэтому нелишне будет выучить несколько наиболее распространенных разговорных фраз, либо воспользоваться разговорниками, которые можно приобрести на месте либо скачать из интернета. Армяне всегда умиляются, когда гости страны произносят реплики на армянском языке.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Почему в Армении нужны кремы, солнцезащитные очки и противорвотное?

Весна в Армении наступает рано, а теплые дни могут и держаться до начала октября. У местных обилие солнца не вызывает дискомфорта, а людям с чувствительной кожей придется непросто из-за прямых ультрафиолетовых лучей. Также нужно взять с собой солнцезащитные очки, которые армяне носят круглый год, так как зимой в Армении солнца не меньше, чем летом. А тем, кто с трудом переносит длительные переезды по серпантинам, лучше также запастись противорвотными средствами.