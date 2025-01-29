Вестник Кавказа

Майнинговые фермы экспериментально разоблачили в Дагестане

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабный и показательный эксперимент провели энергетики в Дагестане, показав, каков масштаб деятельности майнинговых ферм в республике.

Эксперимент подтвердил невероятную остроту проблемы майнинга криптовалюты в Дагестане, его подробности озвучил и.о. директора "Дагэнерго", филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" Арсен Гаджиев.

По словам специалиста, в качестве площадки были выбраны села Балахани и Майданское, расположенные в Унцукульском районе: от их жителей часто поступают жалобы на перебои с электричеством.

Гаджиев пояснил, что и объективно за последние два года на подстанциях, питающих их энергией, фиксируются перегрузки.

И.о. главы "Дагэнерго" поведал, что для проверки в обоих селах на короткое время выключили интернет. Мгновенно нагрузка на сеть упала на 3,2 мегаватта, что свидетельствует о существовании около 900 майнинговых аппаратов.

В то же время, пояснил Гаджиев, 3,2 мегаватта хватит для энергоснабжения 1,5 тыс домов. На два села зарегистрированы 849 лицевых счетов, то есть домохозяйств.

И.о. директора пообещал более активные меры по борьбе с майнинговыми фермами, а также продолжение подобных экспериментов.

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