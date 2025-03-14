Количество рейсов Уфа-Сочи увеличится

"Аэрофлот" начнет выполнять полеты между Уфой и Сочи с июня. Ранее "Ютэйр" сообщил, что рейсы между городами с июня будут совершаться 5 раз в неделю.

Прямые рейсы из Уфы в Сочи начнет совершать с июня отечественная авиакомпания "Аэрофлот", сообщает пресс-служба перевозчика.

В сообщении компании говорится, что самолеты из Уфы также будут вылетать в турецкую Анталью и китайский город Санья.

Перевозчик "Россия" тоже будет летать из Уфы в Сочи. Кроме того, запланированы рейсы в Санкт-Петербург, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Что касается авиакомпании "Победа", то она готовит полеты из Уфы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее "Ютэйр" заявил, что со 2 июня будут выполняться рейсы из столицы Башкортостана в Сочи пять раз в неделю.