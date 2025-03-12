Вестник Кавказа

"Азимут" запускает допрейсы до Еревана из Сочи

"Азимут" запускает допрейсы до Еревана из Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала апреля "Азимут" будет выполнять дополнительные рейсы в столицу Армении.

"Азимут" организует дополнительные рейсы между Сочи и Ереваном с начала апреля по конец мая, поведали в пресс-службе авиаперевозчика. 

Сообщается, что рейсы стартуют с 3 апреля. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам. 

Самолеты будут вылетать из Сочи в 17:00. В Ереван борт прибудет в 19:20. В некоторые дни время вылета и прилета будет изменено. 

Напомним, что с конца мая "Уральские авиалинии" будут выполнять прямые перелеты между Сочи и Кемерово.

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