"Азимут" запускает допрейсы до Еревана из Сочи

С начала апреля "Азимут" будет выполнять дополнительные рейсы в столицу Армении.

"Азимут" организует дополнительные рейсы между Сочи и Ереваном с начала апреля по конец мая, поведали в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что рейсы стартуют с 3 апреля. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Самолеты будут вылетать из Сочи в 17:00. В Ереван борт прибудет в 19:20. В некоторые дни время вылета и прилета будет изменено.

Напомним, что с конца мая "Уральские авиалинии" будут выполнять прямые перелеты между Сочи и Кемерово.